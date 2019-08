Christine Novakovic wird neue Europachefin der Großbank UBS

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Christine Novakovic wird neue Europachefin der Schweizer Großbank UBS .



Die 55-Jährige übernimmt zum 1. September 2019 zusätzlich zu ihrer Position als Chefin der Vermögensverwaltung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika den Vorstandsvorsitz der UBS Europe SE, wie die Bank am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Novakovic folgt auf Thomas Rodermann, dessen Vertrag die Bank wie bereits im April angekündigt nicht verlängert hat. Nachdem die Nachfolge nun geklärt sei, werde Rodermann das Institut vertragsgemäß Ende November 2019 "im besten gegenseitigen Einvernehmen" verlassen.

Von der Zusammenführung der Verantwortung für die UBS Europe und die gesamte europäische Vermögensverwaltung verspricht sich die UBS schnellere Entscheidungen und beschleunigtes Wachstum. Novakovic war bereits in den Jahren 1992 bis 1996 für die UBS in Frankfurt tätig und kehrte im Februar 2011 zu dem Institut zurück./ben/DP/jha