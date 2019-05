Christine Neubauer: Ab jetzt ist sie blond (FOTO)

Hamburg (ots) -Als brünette Ur-Bayerin war Schauspielerin Christine Neubauer, 56,einst die Quoten-Queen im deutschen Fernsehen. Jetzt hat sie sich zueinem radikalen neuen Look entschieden. In der aktuellen GALA (Heft22/2019, ab morgen im Handel) präsentiert sie sich frisch blondiert,mit Pony und Hair-Extensions.Ein Schritt, von dem sie sich auch mehr Freiheit bei der Wahlihrer Rollen erhofft. "Als bayerisches Urvieh wurde es mirbeispielsweise nie gestattet, einen raspelkurzen Punk zu spielen.Aber jetzt bin ich frei. Es bewegt sich gerade so viel in derBranche, die spannenden Serien von Amazon, Netflix. Das reizt michsehr. Aber diese Generation der Filmemacher muss mich neu entdecken.Vielleicht jetzt in Blond."Hinter dem Image-Wechsel stehe auch ihre persönliche Entfaltung inden letzten Jahren. Christine Neubauer zu GALA: "Sich auszuprobieren,das charakterisiert mich. Den Mut hatte ich schon immer. Aber dieEntschlossenheit, es durchzuziehen und an mich zu glauben, musste icherst entwickeln. Leider traut man sich vieles erst im Alter."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell