Der TV-Star Christina Neubauer (55) hat sichverändert. Die laute und lustige Schauspielerin war DAS Gesicht derARD und auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als sich ihr Leben vor rundsieben Jahren schlagartig veränderte. Sie hatte sich in derLebensmitte neu verliebt und ihren Mann verlassen. Was folgte, warein Tsunami, beruflich wie privat. Christine Neubauer verrät exklusivim Interview mit Meins (EVT 04.04.), wie sie diese Zeit überwundenhat und was ihr Halt gibt.Die Schauspielerin war lange Zeit starken Anfeindungen ausgesetztund wurde verachtet. In der Öffentlichkeit als Ehebrecherinabgestempelt zu werden ging nicht spurlos an ihr vorbei: "Ich tuemich noch immer sehr schwer, zu akzeptieren, dass so ungerecht übermich geurteilt wurde. Da wurde ein konstruiertes Bild von mirpräsentiert, dem ich so gar nicht entspreche. Das macht mich heutenoch sprachlos und diese Machtlosigkeit ist für mich psychisch schwerzu ertragen. Als Opfer darfst du scheinbar keine Seele haben..."Inzwischen hat Christine Neubauer ihren Frieden für sich gefunden."Ich schöpfe meine Energie aus der Schönheit des Lebens und all demPositiven, was ich erleben darf. Trotz aller Niederschläge, die ichhatte. Ich habe das Urvertrauen, immer wieder aufstehen zu können undmit mir im Reinen zu sein - das motiviert mich! Ich bin ein sehrsensibler und verletzlicher Mensch. Aber ich versuche immer das Gutedarin zu sehen und mache mir das sehr oft bewusst. Das ist mir, alsich jünger war, nicht so gelungen. Aber heute im Alter hilft mir dieGelassenheit, darauf zu vertrauen, dass selbst nach schlechtestenZeiten die guten wieder kommen."Die Anstrengungen und der Schmerz der Vergangenheit zahlten sichaus. Bei Dreharbeiten in Chile lernten sich Christine Neubauer undder spanischsprachige Fotograf José kennen und lieben. "Liebe istnicht berechenbar. Sie ist etwas, was wir weder bestimmen nochgreifen können. Sie passt in keinen Terminplaner und kommt, wenn manam wenigstens damit rechnet - ohne uns zu fragen!" Die Schauspielerinist stolz auf ihre Entscheidung: "Mut zu haben lohnt sich immer!Alleine es getan zu haben, auch auf die Gefahr hin, zu scheitern, istdie Belohnung - für einen selbst! Einfach mutig zu tun, was wir unswünschen, stärkt uns!"Seit ein paar Jahren hat Christine Neubauer eine Wohnung in derAltstadt von Palma auf Mallorca gemietet und verbringt viel Zeit aufder Insel. Auf die Frage, ob sie sich ganz bewusst von Deutschlandund den Erinnerungen distanziert, antwortet sie: "Ach nein, ganz soist es nicht. Aber ich liebe die Insel seit Jahren. Es war immerschon ein Traum von mir, in der Altstadt von Palma zu leben, inmittenvon Cafés und Geschäften, so voll im Treiben. Und natürlich ist dasWetter großartig für meine Stimmung. Die Sonne tut mir gut."