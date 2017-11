Christine Lavant Preis geht an den österreichischen Schriftsteller Bodo Hell - BILD

Wien (ots) - Preisverleihung im Wiener ORF RadioKulturhaus mit SchauspielerinGerti Drassl, Saxophonist Wolfgang Puschnig und Jon Sass an der Tuba.Zwtl.: Matinee und PreisverleihungDer Preis wurde im Rahmen einer Matinee am Sonntag, 12. November 2017 vergeben.Die Schauspielerin Gerti Drassl las einfühlsam Lyrik aus dem drittenLavant-Werkband, Wolfgang Puschnig und Jon Sass umrahmten die Matinee grandiosmit Saxophon und Tuba.Katja Gasser, ORF Kultur, moderierte souverän.Zwtl.: Christine Lavant Preis 2017Der Preisträger des bislang ausschließlich von privaten Sponsoren (Hans SchmidPrivatstiftung, Allianz Elementar Versicherung u.a.) und der InternationalenChristine Lavant Gesellschaft finanzierten Christine Lavant Preises ist indiesem Jahr der österreichische Schriftsteller Bodo Hell.In der Begründung des Vorsitzenden des Literarischen Beirats, Klaus Amann heißtes:"Mit Bodo Hell würdigt die Internationale Christine Lavant Gesellschaft einenherausragenden Schriftsteller, der in vielen Bereichen seiner künstlerischenArbeit Maßstäbe gesetzt hat. Bodo Hells Literatur handelt von der Stadt, vomLand, von den Bergen und wie der Mensch diese Räume auch sprachlich erobert undbefestigt. Dazu ist ihm jedes Mittel recht und er verfügt über guteVoraussetzungen: Er ist wach, alert, aufmerksam und wissbegierig und er legtgroße Strecken zu Fuß zurück. So bleibt er in Verbindung mit der Realität. DieFakten interessieren ihn. Er hört, er schaut, er riecht, er schmeckt, er schultseine Sinne, recherchiert, studiert, lernt unablässig. Er liest die Welt undberichtet darüber als Dichter. Das heißt er arbeitet mit und in der Sprache.Er macht die Vielstimmigkeit und Vielgestaltigkeit von Stadt, Land, Berg undihrer Bewohner sichtbar, hörbar, lesbar. Er ist ein enzyklopädischer Geist, erweiß fast alles. Er bringt die entlegensten Dinge zueinander und erschließtdamit neue Sichtweisen und Bedeutungen. Eines der Mittel, die er dabei anwendet,ist die Montage. Sie sorgt in seinen Texten immer wieder für Überraschungen,ungeahnte Verbindungen, Assoziationsräume, Kollisionen, Doppelbödigkeiten, Humorund Witz, Belehrung und Erbauung. Bodo Hell ist im Leben wie in seinen Textenein Menschenfreund, er schätzt die Arbeit der Handwerker und Bauern, bewundertdas alte Wissen des Volkes, das an vielen Stellen in seine Bücher einwandert unddort bewahrt ist. Er mag die Tiere, besonders die Ziegen und die Vögel, er kenntdie Pflanzen und Heilkräuter, weiß über Geologie und das Wetter Bescheid.Kurz: Er hat ein völlig unsentimentales Faible für Gott und die Welt. Das zeigensehr schön auch seine subtil hintersinnigen Heiligen-Viten und Legenden, seineDarstellungen der Vierzehn Nothelfer und seine Buchporträts aus derKlosterbibliothek von Admont. Er erkennt jeden Heiligen schon von Weitem underst recht auf den höchsten Standplätzen der Altäre. Das Interesse am Leben undan der Arbeit der einfachen Menschen und das scharfe Auge für das Heilige unddas Profane verbinden Bodo Hell mit Christine Lavant."Zwtl.: Internationale Christine Lavant GesellschaftDie 2015 gegründete Internationale Christine Lavant Gesellschaft hat es sich zurAufgabe gemacht, die Verbreitung und die Kenntnis des literarischen Werks vonChristine Lavant zu fördern. So wird seit 2014 im Wallstein-Verlag dasGesamtwerk aufbereitet, 3 der auf 4 Bände angelegten Werkschau sind bereitserschienen.Der Christine Lavant Preis soll an die Dichterin und ihr großartiges Werkerinnern. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis für Lyrik und Prosa würdigtSchriftstellerinnen und Schriftsteller, die in ihrem literarischen Schaffen - sowie auch Christine Lavant - einen hohen ästhetischen Anspruch mit humanerHaltung und gesellschaftskritischem Blick vereinen. Der Preis wird auf Vorschlagdes international besetzten Literarischen Beirats an Personen vergeben, die indeutscher Sprache schreiben und die von der Öffentlichkeit bereits als wichtigeliterarische Stimmen wahrgenommen wurden.Dem Beirat gehören die Schriftstellerinnen Friederike Mayröcker, die ersteLavant-Preisträgerin Kathrin Schmidt aus Gotha, die Literaturwissenschaftlerinund Literaturkritikerin Daniela Strigl und der Professor an der Hochschule derKünste Bern und Mitglied des Literaturclubs des Schweizerischen FernsehensThomas Strässle an, ferner Karl Wagner, zuletzt Germanistikprofessor an derUniversität Zürich und Klaus Amann, der Gründer und langjährige Leiter desMusil-­Instituts der Universität Klagenfurt und Lavant-Herausgeber.Bodo Hell (geb. 1943 in Salzburg) studierte am Salzburger Mozarteum Orgel, ander Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien Film und Fernsehen, sowiean der Universität Wien Philosophie, Germanistik und Geschichte. Er lebt in Wienund am Dachstein, wo er seit Jahrzehnten im Sommer eine Alm bewirtschaftet.Seine Tätigkeitsfelder beschreibt er selber so: Prosa (intertextuell und derFaktizität verpflichtet), Radio, Theater, Schrift im öffentlichen Raum,Text-Musik-Performances, Essays zur bildenden Kunst, Fotos, Film, Ausstellungen,Almwirtschaft.Gerti Drassl wurde in Bozen geboren, nach der Matura übersiedelt sie nach Wien,absolviert das Max-Reinhardt-Seminar und wurde von Karl Heinz Hackl ans Theaterin der Josefstadt engagiert - jenem Haus, dem sie bis heute die Treue hält.Nebenher und zwischendurch leistet sie sich Ausflüge an andere Bühnen undarbeitet für den Film. Sie dreht mit Andreas Prochaska, Michael Kreihsl , SabineDerflinger, Harald Sicheritz und Elisabeth Scharang, sie spielt in Stücken vonTschechow, Ibsen, Shakespeare, Turrini, Tennessee Williams und Ödön von Horvath.Im September 2017 wird sie in Berlin mit den Deutschen Schauspielerpreisausgezeichnet.Wolfgang Puschnig, geboren 1956 in Klagenfurt. Kärnten war für ihn stetsSchnittpunk und Schmelztiegel von germanischer, slawischer und romanischerKultur und Sprache, von Beginn an "Sozialisations-Urgrund" und das "Substrat desmusikantischen Denkens und Empfindens". Sein Saxophonspiel wird gekennzeichnetdurch Individualität, Vielseitigkeit, Experimentierfreude und Offenheit.Mitglied des "Vienna Art Orchestra" (VAO) und Gründer des Ensembles "Saxofour".Puschnigs Virtuosität hat zahlreiche Auszeichnungen erfahren wie etwa denHans-Koller-Preis für den "Jazzmusiker des Jahres" 1998 sowie denWürdigungspreis des Landes Kärnten aus dem Jahr 2003. Zudem wurde WolfgangPuschnig 2004, als erstem Musiker überhaupt, die Ehrendoktorwürde derAlpen-Adria-Universität Klagenfurt verliehen.Jon Sass zählt zu den kreativsten Tuba-Spielern unserer Tage, wurde bekannt alseiner der wahren Meister des Groove und wird oft als "Der Tausendsassa der Tuba"bezeichnet. Jon Sass ist auf über 80 Aufnahmen zu hören. Seit 2008 arbeitet erals Solist mit wichtigen europäischen Big-Bands, Kammerorchestern und vielenanderen Formationen.Medienpartner waren der Kultursender Ö1, das RadioKulturhaus, die ORF TVthek unddie Buch Wien. Die gesamte Matinee wurde via FaceBook-Live-Stream von der ORFKultur übertragen.Weitere Informationen zur Internationalen Christine Lavant Gesellschaft findenSie auf [www.christine-lavant.com] (http://www.christine-lavant.com)