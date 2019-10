Christine Lavant Preis an die deutsche Autorin Angela Krauß verliehen

Wien (ots) - Matinee im RadioKulturhaus mit Schauspielerin Gerti Drassl und demEnsemble Brot & SterneMatinee und PreisverleihungUnter den 200 Besuchern im großen Sendesaal waren neben vielen Mitgliedern derInternationalen Christine Lavant Gesellschaft auch eine Reihe prominenter Gästeund Freunde der großen Kärntner Dichterin, wie Valentin und Elisabeth Oman,Valentin Inzko, Wolfgang Petritsch, Michael Musalek, Alois und Brigitte Czipin,Robert Huez, Helene von Damm, Michael und Helga Kuhn, Franz Bachhiesl, Andreasund Carola Augustin, Johann Julian Taupe, Kathrin Schmidt, Christine de Grancyu.v.a.m.Das künstlerische Programm zur Verleihung des vierten Christine Lavant Preisesbestand diesmal aus Ausschnitten von dem vor wenigen Tagen erschienenenMandelbaum Klangbuch von Christine Lavants "Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus".Den inneren Monolog gestaltete Gerti Drassl mit Empathie und Präzision. Dieabstrakten Klänge von "Brot und Sterne" erzeugten eine akustische Kulisse vongroßer Intensität.Ein filmisches Kurzporträt von Imogena Doderer über Angela Krauß und diegroßartige Lavant-Foto-Serie von Ernst Peter Prokop, inszeniert von JulianPölsler mit Musik von Edgar Unterkirchner umrahmten die festliche Matinee.ORFIII übertrug live, Katja Gasser moderierte zum vierten Mal souverän.Gerti Drassl, geboren in Bozen. Seit 2002 gehört sie zum Ensemble des Theater inder Josefstadt in Wien. Darüber hinaus tritt sie auch regelmäßig an anderendeutschsprachigen Bühnen sowie in Film- und Fernsehproduktionen auf. GertiDrassl erhielt für ihre darstellerischen Leistungen bereits mehrere In- undAusländische Auszeichnungen.Brot & Sterne vereint drei österreichische Musiker - Franz Hautzinger, MatthiasLoibner, Peter Rosmanith - alle drei Meister ihrer Fächer, die seit vielenJahren befreundet sind und sich nun unter dem Namen "Brot & Sterne" gemeinsamauf eine aufregende, musikalische Reise durch die verschiedenstenKlangumgebungen.Christine Lavant PreisDer Christine Lavant Preis wurde von der Internationalen Christine LavantGesellschaft 2016 ins Leben gerufen, um an die Dichterin und ihr großartigesWerk zu erinnern. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis für Lyrik und Prosa würdigtSchriftstellerinnen und Schriftsteller, die in ihrem literarischen Schaffen - sowie auch Christine Lavant - einen hohen ästhetischen Anspruch mit humanerHaltung und gesellschaftskritischem Blick vereinen. Der Preis wird auf Vorschlagdes international besetzten Literarischen Beirats an Personen vergeben, die indeutscher Sprache schreiben und die von der Öffentlichkeit bereits als wichtigeliterarische Stimmen wahrgenommen wurden.Dem Beirat gehören die Schriftstellerinnen Friederike Mayröcker und die erstePreisträgerin Kathrin Schmidt aus Gotha, die Literaturwissenschaftlerin undLiteraturkritikerin Daniela Strigl und der Professor an der Hochschule derKünste Bern und Mitglied des Literaturclubs des Schweizerischen FernsehensThomas Strässle an, ferner Karl Wagner, zuletzt Germanistikprofessor an derUniversität Zürich sowie Klaus Amann, der Gründer und langjährige Leiter desMusil-Instituts der Universität Klagenfurt und Lavant-Herausgeber.Die Begründung der JuryKarl Wagner, der die Laudatio auf Angela Krauß gehalten hat, zur Entscheidungder Jury:Das vielfach ausgezeichnete Werk von Angela Krauß - ihr Erstlingswerk "DasVergnügen" erschien 1984 noch in der DDR, ihr bislang letztes Buch "Der Strom"heuer im Frühjahr bei Suhrkamp - arbeitet erfinderisch an und mitGattungsgrenzen und -konventionen. Es ist ohne Vorbehalt einer"historisch-poetischen" Wahrnehmung verpflichtet. Wie Peter Handke versteht sieLiteratur als eine besondere Form des Wissens und Ahnens, als Gegenentwurf zuvorgefertigtem Denken und den zu umstandslos formulierten Meinungen."Schreiben ist mir Suche, Entdeckung, Erkenntnis" (Angela Krauß)"Wer Angela Krauß liest, kommt aus dem Staunen nicht heraus" (Karl Wagner)Zu Angela KraußStammt aus Chemnitz, studierte an der Fachschule für Werbung und Gestaltung inOst-Berlin. Anschließend arbeitete sie in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Von1976 bis 1979 studierte sie am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig,wo sie seit 1981 als freie Schriftstellerin lebt. 2000 hatte sie diePoetik-Dozentur der Universität Paderborn inne, 2004 hielt sie diePoetik-Vorlesungen an der Universität Frankfurt am Main.2016 hielt sie die Poetikvorlesung an der Theologischen Fakultät derHumboldt-Universität zu Berlin. Angela Krauß ist Mitglied des PEN-ZentrumDeutschland und der Sächsische Akademie der Künste seit 2006 ist sie auchordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainzsowie seit 2014 Mitglied der Akademie der Künste Berlin.Unter den vielen Preisen und Auszeichnungen seien drei hervorgehoben, die ihreAnerkennung und Würdigung auch in Österreich unterstreichen:Ingeborg Bachmann Preis, Klagenfurt (1988)Stadtschreiberamt in Graz (1990)Franz Nabl Preis (2011)Von Angela Krauß liegen 18 Buchveröffentlichungen vor, zumeist bei Suhrkamp, -Lyrik und Prosa Werke, wie auch Essays (Poetik- Vorlesungen in Frankfurt am Main2004).Sponsoren, Förderer, MitgliederDie Aktivitäten der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft, im Besonderendie Dotierung des Christine Lavant Preises mit Matinee und Preisverleihung,werden von der BKS Bank, der Berndorf AG/Redler Vermögensverwaltung, dem LandKärnten - Kultur, der Hans Schmid Privatstiftung und durch Beiträge derMitglieder finanziell unterstützt.Weitere Informationen zur Internationalen Christine Lavant Gesellschaft findenSie auf der Website www.christine-lavant.comWeitere Bilder in der APA-Fotogalerie(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/20815)Kontakt:Univ. Univ. Prof. Dr. Klaus AmannVorsitzender des Literarischen BeiratsTel.: +43 463 238014Email:klaus.amann@aau.atDr. Hans GasserPräsident der Internationalen Christine Lavant GesellschaftTel.: +43 676 7600 491Email:hans.gasser@christine-lavant.com