Christine Lavant Preis 2018 geht an den Schweizer Schriftsteller Klaus Merz - BILD

Preisverleihung im Rahmen einer Matinee im RadioKulturhaus amSonntag, 7. Oktober 2018 um 11 UhrWien (ots) - Der Christine Lavant Preis wurde von derInternationalen Christine Lavant Gesellschaft 2016 ins Leben gerufen,um an die Dichterin und ihr großartiges Werk zu erinnern. Der mit15.000 Euro dotierte Preis für Lyrik und Prosa würdigtSchriftstellerinnen und Schriftsteller, die in ihrem literarischenSchaffen - so wie auch Christine Lavant - einen hohen ästhetischenAnspruch mit humaner Haltung und gesellschaftskritischem Blickvereinen. Der Preis wird auf Vorschlag des international besetztenLiterarischen Beirats an Personen vergeben, die in deutscher Spracheschreiben und die von der Öffentlichkeit bereits als wichtigeliterarische Stimmen wahrgenommen wurden.Dem Beirat gehören die Schriftstellerinnen Friederike Mayröckerund die erste Preisträgerin Kathrin Schmidt aus Gotha, dieLiteraturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Daniela Strigl undder Professor an der Hochschule der Künste Bern und Mitglied desLiteraturclubs des Schweizerischen Fernsehens Thomas Strässle an,ferner Karl Wagner, zuletzt Germanistikprofessor an der UniversitätZürich sowie Klaus Amann, der Gründer und langjährige Leiter desMusil-Instituts der Universität Klagenfurt und Lavant-Herausgeber.Zwtl.: Christine Lavant Preis 2018Der Preisträger des ausschließlich von privaten Sponsoren - BKSBank, Berndorf Privatstiftung/Redler Vermögensverwaltung, Hans SchmidPrivatstiftung - und der Internationalen Christine LavantGesellschaft finanzierten Christine Lavant Preises ist in diesem Jahrder Schweizer Schriftsteller Klaus Merz."Erzählen und erzählen lassen heißt ja auch, zuhören können. Esbraucht oder bräuchte eigentlich nichts anderes als das, damit wirganze Menschen würden." Zitat: Klaus MerzThomas Strässle, der auch die Laudatio auf Klaus Merz halten wird,schreibt in der Jurybegründung:Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, zählt zu den bedeutendstenAutoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Er hat einliterarisches Werk geschaffen, das zu demjenigen Christine Lavantsvielerlei Bezüge aufweist: Klaus Merz schreibt vor allem Lyrik undProsa, seine Texte handeln von Außenseitern und Randständigen, aberauch von Abenteurern und rastlos Liebenden, und er wendet sich meistdem Lokalen zu, um es zum Kosmos zu weiten. Klaus Merz ist einMeister der poetischen Verdichtung, ein Autor, der seine Worte langewiegt und lange wägt, bevor er sie aus den Händen gibt. Entsprechendpflegt er einen Stil, dessen Schönheit in der Klarheit und Kargheitliegt.Zu seinen bekanntesten Büchern gehören neben den Gedichtbänden Mitgesammelter Blindheit (1967) oder Aus dem Staub (2010) vor allem derRoman Jakob schläft (1997), der eine Familiengeschichte um dieLeerstelle eines bei der Geburt verstorbenen Bruders erzählt, sowiedie Novelle Der Argentinier (2009), die von einem Abenteurer handelt,der sich in Argentinien als Gaucho versucht. Seit vielen Jahrenerscheint das Werk von Klaus Merz im Innsbrucker Haymon-Verlag undwurde bereits mit einer Werkausgabe zu Lebzeiten gewürdigt.Zwtl.: Matinee und PreisverleihungDer Christine Lavant Preis wird im Rahmen einer Matinee im WienerORF RadioKulturhaus am Sonntag, 7. Oktober um 11 Uhr vergeben. DieSchauspielerin Sophie Rois wird aus Lavant-Texten lesen, derPercussionist Peter Rosmanith sie dabei musikalisch begleiten. KatjaGasser, ORF Kultur moderiert und ORFIII überträgt live.Medienpartner bei der Matinee sind der Kultursender Ö1, dasRadioKulturhaus, die ORF TVthek, das Klassikportal fidelio und dieBuch Wien.Sophie Rois, geboren in Linz, studierte am Max-Reinhardt-Seminarin Wien Schauspiel.Von 1993 bis 2017 gehörte sie zum Ensemble der Volksbühne amRosa-Luxemburg-Platz. Für ihre Theaterarbeit erhielt sie wiederholtAuszeichnungen: u.a. wurde sie mit dem renommierten BerlinerTheaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung geehrt. Zuletztwurde ihr für ihre Darstellung der Hexe in derVolksbühnen-Inszenierung von "Faust. Der Tragödie zweiter Teil" derGertrud-Eysoldt-Ring zuerkannt, den sie im März 2018 feierlicherhielt. Die Jury würdigte "ihr langjähriges Bekenntnis zumEnsembletheater an der Berliner Volksbühne" und attestierte derSchauspielerin "Professionalität, inhaltliche Unbestechlichkeit undungeheuren Spielwitz" Sophie Rois drehte zahlreiche Kino- undFernsehfilme und war für viele Hörspiel- und Hörbuchproduktionen alsSprecherin tätig. Sie wurde u.a. mit dem Grimme-Preis, dem DeutschenFilmpreis (beste Hauptrolle) sowie zweimal mit dem DeutschenHörbuchpreis ausgezeichnet.Peter Rosmanith, geboren 1956 in Gmünd ist Percussionist undKomponist. Die Suche nach neuen Klängen führte ihn zuraußereuropäischen Musik, deren Einflüsse in seiner eigenständigenKlangsprache immer präsent ist. Seine persönliche Spielweise undKlanggestaltung ist auf mehr als 50 CD?s und bei zahlreichenEnsembles, sowie auf seinen zwei Solo-CDs "aans" und "schneesand" zuhören. Die Auseinandersetzung mit Literatur und Sprache bei Theaterund Hörspielproduktionen führte zur Idee ein neues Hörbuchformat zuentwickeln - "Mandelbaums Bibliothek der Töne". In der von PeterRosmanith erdachten und produzierten Reihe erzählen Text und Musikgemeinsam Geschichten. Die Produktionen "[Die letzten Tage derMenschheit] (http://oe1.orf.at/programm/398284)", von Karl Kraus (mitErwin Steinhauer) und "[Das Wechselbälgchen](http://oe1.orf.at/programm/428131)" von Christine Lavant (mit SophieRois), wurden vom Ö1 Publikum zum Hörspiel des Jahres (2015/2016)gewählt. [www.peter-rosmanith.at] (http://www.peter-rosmanith.at/)Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der BUCH WIEN sowohl der vierteBand der Werkausgabe Christine Lavant von Klaus Amann vorgestelltwird, als auch Klaus Merz aus seinem Werk lesen wird.* Klaus Amann: Christine Lavant - Erzählungen aus dem Nachlass.* Sonntag, 11.11.2018, 10.30 Uhr auf der Standard-Bühne* Klaus Merz: Sonntag, 11.11.2018, 11.00 Uhr auf derStandard-Bühne.Weitere Informationen zur Internationalen Christine LavantGesellschaft finden Sie auf der Website [www.christine-lavant.com](http://www.christine-lavant.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Univ. Prof. Dr. Klaus AmannVorsitzender des Literarischen BeiratsTel.: +43 463 238014Email: klaus.amann@aau.atDr. Hans GasserPräsident der Internationalen Christine Lavant GesellschaftTel.: +43 676 7600 491Email: hans.gasser@christine-lavant.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7387/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Internationale Christine Lavant Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell