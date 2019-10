Christine Lagarde – Halloween für Sparer

Am 31.10.2019 ist es soweit. An diesem besagten Tage ist nicht

nur der Reformationstag, Weltspartag und Halloween, sondern ab dann

wird der Alptraum für alle Sparer und alle rational denkenden

Menschen und Bürger der Eurozone, in Form von Christine Lagarde als

neue Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), bittere Realität.

Mario Draghi geht in Rente und Christine Lagarde wechselt vom IWF

zur

