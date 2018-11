Potsdam (ots) -Christina Schade, wirtschaftspolitische Sprecherin derAfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, zur Zukunftsblockade des neuenWirtschaftsministers:"Unter Rot-Rot ist Brandenburg mit großem Abstand das absoluteSchlusslicht in Deutschland bei den Patentanmeldungen - und wird esauch in Zukunft bleiben? Wenn in anderen Bundesländern erkannt wird,welch enorme Bedeutung Patentanmeldungen für Unternehmen haben,verschläft die Woidke-Regierung hier einmal mehr die Chancen, ihreKlein- und Kleinstunternehmen (KKU) zu fördern, die in Brandenburg 98Prozent aller Betriebe darstellen.Für die finanzielle Förderung eben dieser KKU über ein Programm,das die großen Schwierigkeiten kleinerer Unternehmen beiPatentanmeldungen beheben könnte, sieht diese Landesregierungangeblich keine Notwendigkeit: Steinbach als neuer Minister willscheinbar keine zusätzlichen Fördermittel zur Verfügung stellen.Schöne Strategien zu entwerfen, ist wertlose Schaufenster-Politik,wenn sie denn nicht mit entsprechenden Budgets unterfüttert wird. DieAfD hat mit ihrem Antrag im Landtag erstmals eine finanzielleUnterstützung von KKUs bei Patentanmeldungen gefordert. Auch wenn derAntrag abgelehnt wurde, hat die AfD-Fraktion damit dem neuen Ministerdoch eine Brücke gebaut, die er im Interesse desInnovationsstandortes Brandenburg hoffentlich begehen wird."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburghttps://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell