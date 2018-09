Potsdam (ots) -Das zeigt eine aktuelle Studie der Bausparkassen. Sie hatte nachden Berufswünschen von 9-14-Jährigen gefragt und der Leiter derStudie fasst das Ergebnis so zusammen: "Die Berufswünsche spiegelnauch weiterhin die traditionelle Geschlechterverteilung wider", sagtDr. Christian Schröder, Projektleiter des LBS-Kinderbarometers.Darüber freut sich unsere wirtschaftspolitische Sprecherin, ChristinaSchade, die die Studie so kommentiert:"Jungs wollen als allererstes einen Beruf im Handwerk erlernen.Ich finde, das ist ein Ergebnis, dass uns alle hoffen lässt. Dennoffensichtlich verfangen bei diesen jungen Menschen weder Gender-noch Studienwahn. Sie wollen einen bodenständigen Beruf lernen undwissen, dass sie damit die eigene und die Zukunft ihrer noch zugründenden Familien sichern. Ganz oben auf der Wunschliste stehen beiden über 10.000 Befragten Berufe wie Maurer, Schreiner, Koch oderKFZ-Mechaniker. Wenn ich sehe, dass die Mädels in erster Linie 'etwasmit Tieren' machen wollen, gefolgt von 'Lehrerin' oder 'Ärztin' freueich mich umso mehr, weil ich sehe, dass auch hier die Traditionenweiter aufrechterhalten werden. Ich sehe aber auch, dass wir hiersowohl Eltern als auch Schulen in die Pflicht nehmen müssen: Beidemüssen bei der frühzeitigen Berufsorientierung helfen. Nur so könnenwir verhindern, dass Kinder die Schule verlassen, ohne zu wissen,wohin sie ihre berufliche Zukunft führen könnte. Das ist extremwichtig: Denn die Studie zeigt auch den Schwachpunkt bisherigerBerufsorientierung. 16 % der Mädchen und 13 % der Jungen wissen ebennoch gar nicht was sie werden wollen. Hier setzen wir als AfD an undfordern eine frühzeitige Berufsorientierung in Schule und Elternhaus.Wir fordern ein Konzept, das auf bewährten Mechanismen aufbaut!Schulen mit einer hohen Vermittlungsquote nach der zehnten Klassein einen Beruf gibt es bereits seit langem im Land Brandenburg. Warumsetzen wir diese bewährten Konzepte nicht im ganzen Land um? Das wäreder Weg, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken!"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell