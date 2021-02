Christina Lake Cannabis wird exklusiver Entwickler und Vertriebspartner von TAAT™ und Beyond Tobacco™ in Kanada

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 26. Februar 2021, Christina Lake Cannabis Corp. (das „Unternehmen“ oder „CLC“ oder „Christina Lake Cannabis“) (CSE:CLC) (OTCQB: CLCFF) (Frankfurt: CLB) freut sich bekannt zu geben, dass es am 24. Februar 2021 eine Absichtserklärung („MOU“ [Memorandum of Understanding]) mit TAAT™ Lifestyle & Wellness Ltd. („TAAT™“) (CSE: TAAT) unterzeichnet hat. Danach wird CLC die Entwicklung und den Vertrieb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung