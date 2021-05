Christina Lake Cannabis gibt Update für das 2. Quartal 2021, einschließlich Meilensteine in Bezug auf Forschung und Entwicklung, Personalerweiterung und Vorbereitung auf die kommende Anbausaison

Quelle: IRW Press

Angesichts der bevorstehenden Anbausaison 2021 hat Christina Lake Cannabis Initiativen zur Standortvorbereitung und Personalbesetzung ergriffen. Das Unternehmen wird dieses Jahr rund 26.000 Pflanzen anbauen, ein Plus von etwa 15 % gegenüber den 22.500 Pflanzen, die 2020 angepflanzt wurden. Darüber hinaus setzt CLC seine Bemühungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Vertrieb fort, um seine Position als innovativer Outdoor-Züchter in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung