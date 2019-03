Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Comeback einer US-Pop-Ikone: Gerade kündigteChristina Aguilera zwei Konzerte in Deutschland an, nach mehr alseinem Jahrzehnt - mit GALA (Heft 11/2019, ab heute im Handel) sprachsie nun über ihre neue emotionale Stärke. "Durch meine Kinder habeich eine Form der Liebe kennengelernt, die ewig hält", so die38-Jährige. "Mutter zu sein erinnert mich daran, immer stark undehrlich zu bleiben." Sohn Max, 11, stammt aus ihrer Ehe mitMusikproduzent Jordan Bratman; mit ihrem jetzigen LebensgefährtenMatthew Rutler, einem Produktionsassistenten, bekam sie vor fünfJahren Tochter Summer. Sie versuche, die Kinder auch auf Tour so oftwie möglich bei sich zu haben, sagt Aguilera: "Sie sind meineliebsten Roadies."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell