Christie's Auktion Ruth Baumgarte / Charity-Dinner im Ludwig Museum Koblenz (FOTO)

Gütersloh/Koblenz (ots) -Das Ludwig Museum Koblenz wird vom 12. November 2017 bis zum 7.Januar 2018 die Ausstellung "Turn of the Fire" der internationalbekannten Künstlerin Ruth Baumgarte zeigen. Im Rahmen einerexklusiven Preview zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfekommt ein Gemälde der 2013 verstorbenen Künstlerin zur Versteigerung.Die Kunststiftung Ruth Baumgarte wird das mittelformatige Ölbild"In Ägypten" (1985, Öl auf Hartfaser, 40x50cm, unten rechts signiertund datiert) aus dem Nachlass von Ruth Baumgarte zur Auktionzugunsten der Schlaganfall-Hilfe zur Verfügung stellen. Durchgeführtwird die Auktion von der bekannten Christie's-Auktionatorin NinaKretzschmar.Zur Auktion zugelassen sind im Vorfeld auch schriftliche Gebotesowie telefonische Gebote am Abend. Das Eingangsgebot liegt bei15.000 EUR. Schriftliche Angebote können ab sofort an dieKunststiftung Ruth Baumgarte gerichtet werden unter E-Mail:baumgarte-ausstellung@ludwigmuseum.org. Unter Tel. 0521 56031-11können sich Interessenten für die telefonische Teilnahme an derAuktion anmelden.