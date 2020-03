Christiane Reppe ist Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres 2020

Berlin (ots) - Weltmeisterin, Weltrekordhalterin und Paralympics-SiegerinChristiane Reppe darf sich über eine weitere begehrte Trophäe freuen: Sie wurdejetzt zu Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres 2020 gekürt. Dieerfolgreiche Para-Triathletin, die sich derzeit auf die Paralympics in Tokio2020 vorbereitet, wird seit einigen Jahren von der EL PATO Medien GmbH gefördertund präsentiert die Marken APOTHEKE ADHOC und ACHILLES RUNNING.Rund 280 Gäste waren am Donnerstagabend im GOP-Varieté in Hannover live dabei,als der Behindertensportverband Niedersachsen die Leistungssportlerin ChristianeReppe zu Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres 2020 auszeichnete. Mitrund 31 Prozent der Stimmen setzte sich die amtierende Europameisterin imPara-Triathlon gegen Konkurrenten wie Tim Focken (Sportschießen), Alexander Bley(Leichtathletik) und Jan Haller (Rollstuhlbasketball) durch.Die Trophäe wurde der Athletin vom ehemaligen Handball-NationalspielerSven-Sören Christophersen überreicht. Reppe freute sich über diese besondereEhrung und die zahlreichen Gratulanten, darunter Sozialministerin Carola Reimannsowie Karl Finke, der Präsident des Behindertensportverbandes Niedersachsen(BSN). Glückwünsche sendet auch Reppes langjähriger Wegbegleiter ThomasBellartz, Geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH: "Christianesetzt sich immer wieder neue Ziele und arbeitet hart und ausdauernd dafür, diesezu erreichen. Unser ganzes Team freut sich mit ihr über die verdiente Ehrung."Die EL PATO Medien GmbH ist seit Jahren Sponsor von Christiane Reppe undunterstützt sie auch auf der Reise zu den Paralympics nach Tokio 2020, wo siefür Deutschland am Paratriathlon teilnimmt.EL PATO steht für Kommunikation, Austausch, InformationDie EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeitern Medien undandere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im BereichApotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.Pressekontakt:Annabell MeyerEL PATO Medien GmbHWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: +49 30 802080 - 529E-Mail: annabell.meyer@el-pato.deInternet: https://www.el-pato.de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142064/4539641OTS: EL PATO Medien GmbHOriginal-Content von: EL PATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell