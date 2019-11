"Der Christian" aus dem KiKA kommt zur SLIME SPLASH nach Heidelberg

Heidelberg (ots) - Zwei Wochen vor der ersten Slime Messe in Deutschland habendie Veranstalter eine besondere Überraschung für die Besucher"Der Christian", großer Freund vom KiKANiNCHEN, geht am 1. Dezember auf großeSlime-Entdecker-Tour in Heidelberg! Der Vater zweier Slime begeisterten Töchternweiß was ihn erwartet: "Ich glaube jede Mama, jeder Papa mit Kindern in diesemAlter kennt Slime. Bei uns zuhause ist Slime allgegenwärtig und aus demKinderzimmer nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich auf die SLIME SPLASH und aufganz viel Spaß mit den Kindern!"Der beliebte TV-Moderator bekannt aus dem KiKA wird die SLIME SPLASH am 1.Advent um 10 Uhr eröffnen und den ganzen Tag mit den Kindern und Jugendlichendas tun, was viele Eltern mittlerweile zur Verzweiflung treibt: SLIMEN!Ausgestattet mit professionellen Slime-Kits der Bastelkleber- und Slime-MarkeELMER'S können alle Teilnehmer an den Work Stations ihren Lieblings-Slimeherstellen. Der Kreativität und Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! ZurAuswahl stehen unzählige Düfte, Farben, Glitzer, süße Charms und viele andereToppings.Inspiration können sich die Besucher in den zahlreichen Shops derprofessionellen Slimer holen. Hier findet man alles, was Slimer-Herzen höherschlagen lässt: quietschbunt, fluffig, metallisch schillernd, glitzernd,crunchy, duftend und immer reich verziert. Der beste Slime Shop wird von denKindern prämiert. Es winken tolle Preise von ELMER'S, dem offiziellen Partnerder SLIME SPLASH.Auch "der Christian" wird sich bei seinem Bummel über die Messe den einen oderanderen Tipp für die Slime-Herstellung holen. Sein Geschick wird er bei demWorkshop mit den VIP-Gästen, die Ganztagskarten haben, unter Beweis stellenkönnen. Man darf gespannt sein! Das Ergebnis wird am Ende sicherlich für einigesStaunen sorgen.Natürlich bleibt auch noch Zeit für ein Autogramm und ein persönliches Foto.Die Veranstalter sind über das enorme Interesse positiv überrascht. Mehr als 300Tickets waren bereits kurz nach Vorverkaufsstart vergriffen. Es gibt nur nochwenige Resttickets für den Zeitraum 10 Uhr bis 13 Uhr und auch die NachmittagsTickets von 14 bis 17 Uhr und die VIP Karten (ganztägig) sind heiß begehrt!Das Angebot, dass ein Elternteil kostenlos als Begleitperson die SLIME SPLASHbesuchen kann, ermöglicht auch jüngeren Kindern einen erlebnisreichen Tag mitihrer Familie.WICHTIGER HINWEIS: Auf der SLIME SPASH werden ausschließlich Produkte der MarkeELMER'S verwendet. Alle Produkte sind ungiftig, kinderfreundlich undauswaschbar. Sie sind außerdem CE-zertifiziert, frei von Lösungsmitteln underfüllen alle europäischen Richtlinien!Pressekontakt:Die Ausstellungsmacherinfo@dieausstellungsmacher.dewww.slimesplash.de/presseOriginal-Content von: Die AusstellungsMacher, übermittelt durch news aktuell