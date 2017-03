Hamburg (ots) - Die Schauspieler Christian Ulmen und Fahri Yardimsind Kindheitskumpel. Für Ulmen ist Yardim sein bester Freund. FahriYardim sieht das allerdings anders. Beste Freunde seien sie nichtwirklich, aber: "Auch wenn Christian das zu esoterisch ist, glaubeich, dass sich (...) über die Jahre eine Seelenverwandtschaftentwickelt hat", so der Schauspieler im Gespräch mit dem Magazin NEON(Ausgabe 4/2017, ab heute im Handel).Yardim und Ulmen, gemeinsam in der Serie "Jerks" zu sehen, messenihrer Freundschaft in jedem Fall großen Wert bei: "Wir funktionierennach dem Prinzip Fahrradfahren. Wir verlernen diese Gemeinschaftmiteinander nicht mehr. Unsere Freundschaft ist zeitlos", so FahriYardim.Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON(Ausgabe 4/2017) zu finden, die ab heute zum Preis von 3,80 Euro imHandel erhältlich ist.Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation NEONTelefon: 040 / 37 03 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.deInternet www.neon.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, NEON, übermittelt durch news aktuell