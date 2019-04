München/Wiesbaden/Düsseldorf (ots) -In Gesprächen mit Journalisten in Wiesbaden (1. April) und inDüsseldorf (2. April) hat Christian Ude, MünchensAlt-Oberbürgermeister und Vorsitzender des Stiftungsrates vonMenschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe auf den seiteinem Jahr deutlich sichtbaren und rasanten Wandel in Äthiopienhingewiesen sowie gleichzeitig mehr Unterstützung für das Landgefordert."Wenn wir wollen, dass Äthiopien weiter friedlich bleibt unddemokratischer wird, wenn wir wollen, dass Äthiopien zu einemstabilen Faktor in Afrika wird und wenn wir wollen, dass es denMenschen dort langfristig besser geht, dann braucht Äthiopien geradejetzt unsere Hilfe", betonte Christian Ude. "In Äthiopien gibt es,seit dort der Premierminister Abiy Ahmed Ali regiert, einenwahrnehmbaren Wandel. Diese positive Entwicklung müssen wir ausDeutschland und Europa unterstützen. Ich bin überzeugt, dass eineeffektive und abgestimmte Entwicklungszusammenarbeit - auf Augenhöheund unter Mitwirkung der Betroffenen - nachhaltige Perspektiven fürdie Bevölkerung vor Ort schaffen und fördern kann."Die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe leistet seit über 37 Jahren nachhaltige Hilfe zurSelbstentwicklung in Äthiopien. Menschen für Menschen setzt dabei aufdas ganzheitliche und nachhaltige Prinzip der sogenannten"integrierten ländlichen Entwicklungsprojekte" und engagiert sich inden Bereichen Landwirtschaft, Bildung, Wasser, Gesundheit undEinkommen. Christian Ude betonte: "Die Projekt- und Leistungsbilanzvon Menschen für Menschen kann sich im wahrsten Sinne des Wortessehen lassen. So gehen täglich rund eine halbe Million Schüler ineine der 435 von Menschen für Menschen gebaute Schule. Über 100Gesundheitsstationen, Polikliniken und Krankenhäuser wurden gebautoder erweitert. Mehr als 2.500 Wasserstellen (Pumpbrunnen undQuellfassungen sowie Wasserreservoire) versorgen beständig weit über750 000 Menschen mit sauberem Trinkwasser. Und 230 000 000 gepflanzteBaumsetzlinge verbessern langfristig und anhaltend dieLebensbedingungen der Menschen und der Tiere."Neue ArbeitsplätzeEin großes Problem in Äthiopien ist die hohe ArbeitslosigkeitJugendlicher. Nach Schätzungen ist nahezu jeder vierte junge Menschzwischen 15 und 24 Jahren in Äthiopien ohne eine feste Beschäftigung."Wir werden deshalb neue Schwerpunkte in unserer Arbeit setzen",erklärte Dr. Sebastian Brandis, Sprecher des Vorstands von Menschenfür Menschen. Geplant sei die stärkere Förderung von sogenanntenKooperativen, zum Beispiel im Bereich der Honig- oderSpeiseölproduktion, um damit die einzelnen Aktivitäten einerWertschöpfungskette in einer Region auf- und auszubauen.Unternehmen und Engagement sind notwendig"Staatliche Maßnahmen allein werden langfristig allerdings nichtausreichen, die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika dauerhaft zuändern. Wir brauchen Unternehmen und Organisationen, die einen echtenBeitrag zur Entwicklungszusammenarbeit vor Ort leisten", so SebastianBrandis. Als Beispiel für einen solchen Beitrag nannte er die Aktion"Spitzenköche für Afrika", die von dem Meerbuscher Unternehmer RalfBos und dem Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann initiiert wurde. Seit2008 unterstützen zahlreiche Top-Gastronomen in Deutschland mitAktionen und Veranstaltungen diese Initiative, die wiederum dieSpendengelder für den Bau von Schulen durch die Stiftung Menschen fürMenschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe bereitstellt. Bisherkonnten bereits sieben Schulen in Äthiopien gebaut werden. SaskiaBos, die Veranstaltungen von "Spitzenköche für Afrika" zurSpendengewinnung in Deutschland koordiniert, war vor wenigen Monatenbei der Eröffnung der Ijaji Higher Primary School selbst inÄthiopien. Sie sagt: "Es war unbeschreiblich zu sehen, dass unsereHilfe nicht nur ankommt, sondern auch wundervoll umgesetzt wird. DieFreude der Mädchen und Jungen mitzuerleben hat mich sehr berührt undich bin dankbar, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. DieseErfahrung hilft mir dabei, mich noch mehr für unsere Initiativeeinzusetzen."In Wiesbaden wiesen der Unternehmer Theo Baumstark und derehemalige Wiesbadener Oberbürgermeister Dr. Helmut Georg Müllerdarauf hin, dass sich auch die europäischen Unternehmen und dieKommunen intensiver an der Hilfe für Äthiopien beteiligen müssten.Nur dies führe zu einer dauerhaften Vermeidung von Fluchtursachen.Informationen über die Stiftung Menschen für Menschen gibt es auchbei Facebook, Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit 37 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit rund 650fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Pressekontakt:Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms ÄthiopienhilfeErich JeskeBrienner Straße 4680333 MünchenE-Mail: erich.jeske@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell