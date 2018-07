Hamburg (ots) - Im Interview mit dem Hamburger Magazin sternäußerst Christian Streich Respekt vor dem Bundestrainer Joachim Löw:"Er ist ein außergewöhnlich guter Trainer, der sein Handwerkversteht, sonst wäre er 2014 nicht Weltmeister geworden."Die Gründe für das frühe Ausscheiden er deutschen Mannschaft beider Fußball-Weltmeisterschaft in Russland sieht der Trainer des SCFreiburgs in anderen Bereichen: "Die Spieler hatten nicht dieseEnergie drin", so Streich. Als Beispiel nennt er Toni Kroos: "Derlebt nur für den Fußball. Er gibt alles. Seit Jahren gewinnt er dieChampions League, seit Jahren ist er bei all den vielen Turnieren undSpielen dabei." Nach dem Spiel gegen Südkorea habe Kroos auf Streich"ausgepowert gewirkt."Das Abschneiden der Nationalelf empfindet der Fußballlehrer alsnicht tragisch: "Es gibt kein Naturrecht, dass Deutschland immer insEndspiel kommt." In der Schmach von Kasan sieht Streich eine großeChance: "Daraus kann große Energie erwachsen."Diese Vorabmeldung ist nur mit Nennung der Quelle stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Gruengreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Tel. 040 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell