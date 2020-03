Christian Scholz wird neuer Geschäftsführer beim Audiovermarkter AS&S Radio

Frankfurt am Main (ots) - Der Public-Private-Vermarkter ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) hat Christian Scholz zum neuen Geschäftsführer der AS&S Radio GmbH berufen. Scholz wird in dieser Funktion ab 1. August 2020 das operative Geschäft der Radiotochter führen. Er berichtet direkt an die beiden Holding-Geschäftsführer Elke Schneiderbanger und Karsten Simon."Mit Christian Scholz ist es uns gelungen, einen exzellenten Kenner der Media- und Agenturszene ins Haus zu holen, der nicht nur über hervorragende Marktkenntnisse verfügt, sondern auch im Bereich der digitalen Transformation viel Erfahrung und Expertise mitbringt. Mit ihm ist AS&S Radio bestens aufgestellt für die strategischen Herausforderungen in der Audiovermarktung", erläutert Ludger Lausberg, Vorsitzender der ARD-Werbung.Scholz kommt von der Mediaagentur Initiative Deutschland GmbH, für die er von 2016 bis 2020 als CEO für die Themen Neugeschäft, Wachstum und Digitale Transformation verantwortlich zeichnete. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren MindShare, Ferrero, Mediaedge:CIA, AEGIS Media und Kinetic Worldwide."Ich freue mich sehr, dass wir für die AS&S mit Christian Scholz eine weithin anerkannte Media-Persönlichkeit verpflichtet haben, mit der zusammen wir das Stammgeschäft der Radiovermarktung dynamisch weiter entwickeln können", erklärt Michael Loeb, Vorsitzender der AS&S-Gesellschafterversammlung. "Scholz ist bestens vertraut mit der Agentur- wie der Kundenperspektive und bringt damit optimale Voraussetzungen für unsere Vermarktungsarbeit mit."Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111674/4556933OTS: ARD-WerbungOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell