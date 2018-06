Bern (awp/sda) - Der 56-jährige Christian Plüss wird neuer Leiter PostAuto. Gleichzeitig ist er zum Mitglied der Konzernleitung ernannt worden. Der Verwaltungsrat der Post will mit der Wahl von Plüss einen unbelasteten Neuanfang an der Spitze von PostAuto schaffen, wie die Post am Donnerstag mitteilte.

Plüss werde seinen Posten spätestens ab dem 1. Januar ausüben und Interimsleiter Thomas Baur ablösen, heisst es

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten