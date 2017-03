Christian Lindner über den digitalen Handel im Wandel: Unternehmerrunde bei Mapudo - der Online-Marktplatz für Stahl (FOTO)

Düsseldorf (ots) -FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner war am 9. März 2017 beiMapudo - der Marktplatz für Stahl - zu Gast, um mit Unternehmern überden Einfluss von Politik auf Startups und deren Gründer zu sprechen.Die Räumlichkeiten von Mapudo - der Marktplatz für Stahl - warenam 9. März Schauplatz vom #founderstalk. Bei der Veranstaltung, diean wechselnden Orten in ganz Deutschland stattfindet, geht es umeinen offenen Austausch und eine Netzwerkerweiterung zwischen Politikund Unternehmertum. Martin Ballweg, Gründer und Geschäftsführer derMapudo GmbH, begrüßt das Konzept des Events: "In Deutschland werdenimmer noch vergleichsweise wenige Startups gegründet. Das liegt auchan administrativen Hürden. Der regelmäßige Austausch von Politikernund Gründern ist wichtig, damit die Politik versteht, was Gründerbewegt."Ein wichtiges Gesprächsthema war unter anderem die Gewinnung vonFachkräften aus dem Ausland. Die Unternehmer und Politiker waren sichdarüber einig, dass internationale Talente von Innovationen angezogenwerden, die wiederum Freiheit, Zugang zu Kapital und eineInfrastruktur erfordern. Die "post-materielle Sattheit inDeutschland", so Christian Lindner, schrecke viele High-Potentialsaus dem Ausland ab, die stattdessen lieber ins Silicon Valley oderandere Startup-Hochburgen ziehen. Auch Sebastian Grethe,Geschäftsführer von Mapudo, wünscht sich noch mehr internationalenZulauf von Fachkräften: "Die meisten internationalen Fachkräfte habeneine große Auswahl an Jobangeboten. Man muss ihnen also amUnternehmensstandort einiges bieten."Außerdem sprach die Runde aus über 20 Unternehmern, vonlangzeiterfahrenen Entrepreneuren bis erstmaligen Startup-Gründern,auch über das "Scheitern als Unternehmer". Beim Umgang mit diesem"heiklen Thema" herrschen aus Sicht der Unternehmer durchausdeutliche Unterschiede in verschiedenen Kulturkreisen. So nehme manim angelsächsischen Raum das Scheitern oft als positive Lebens- undUnternehmererfahrung wahr, wohingegen man in Deutschland ehergebrandmarkt ist und sich hinsichtlich des "Unfalls" rechtfertigenmuss. Christian Lindner erwartet hier jedoch auch in Deutschlandeinen Sinneswandel in den kommenden Jahren.Weitere Informationen zum #founderstalk finden Sie hier:https://www.fdp.de/content/lindner-beim-founderstalkÜber MapudoMapudo bringt Händler und Käufer im Stahlhandel schnell, effizientund zuverlässig zusammen und verringert damit Transaktionskosten fürbeide Seiten. Bei Mapudo finden Käufer ein händlerübergreifendesSortiment von Stahl und Zubehör. Die Produktsuche erfolgtstandardisiert mit nur wenigen Klicks. Angebote liegen ohneZeitverzug vor und können direkt beauftragt werden. Die Mapudo GmbHwurde 2014 in Düsseldorf gegründet. Zum Gründungsteam gehören MartinBallweg, Sebastian Grethe, Marius Rosenberg, Markus Weiland undNiklas Friederichsen. Weitere Informationen: www.mapudo.de.Pressekontakt:Julika RöhrichPressesprecherin Mapudo GmbHErkrather Straße 16240233 DüsseldorfTel.: 0211 / 176071-57E-Mail: julika.roehrich@mapudo.deOriginal-Content von: Mapudo GmbH, übermittelt durch news aktuell