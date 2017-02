Hamburg (ots) - Bei einer ZEIT MATINEE am Sonntag in Hamburgwünschte Christian Lindner der SPD Erfolg, solange er der FDP nichtschade: "Zehn Abgeordnete mehr für die SPD sind zehn weniger für dieAfD - daran kann ich nichts Schlimmes finden." Trotzdem kritisierteder Bundesvorsitzende der FDP den SPD-Kanzlerkandidaten MartinSchulz. "Seine Vorschläge sind 15 Jahre alt", so Lindner in demGespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur RomanPletter.Wenn ein 50-Jähriger um seinen Arbeitsplatz fürchtet, sei SchulzLösung die verlängerte Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I. FürLindner ein falscher Ansatz. "Ich würde mir wünschen, dass unser Landetwas größer denkt", bekräftigte Lindner. Zukunftsorientierte Politikmüsse wieder eine Mehrheit finden. "Die Fragen der sozialenGerechtigkeit beinhalten heute Themen wie Bildungsarmut,Weiterqualifizierung in Zeiten der Digitalisierung, bezahlbarenWohnraum sowie die Balance zwischen Privat und Staat." Der 38-Jährigestellte damit auch die föderale Struktur des Bildungssystems inFrage: "Hamburg konkurriert nicht mit Bayern, sondern Deutschland iminternationalen Wettbewerb zum Beispiel mit China."Pressekontakt:Karoline SchmidtUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTelefon: +49 (0)40 3280-1141E-Mail: karoline.schmidt@zeit.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell