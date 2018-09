Christian Lindner zu Gast beim news aktuell Dinner-Talk in Berlin (FOTO)

Hamburg (ots) -Gestern Abend veranstaltete die dpa-Tochter news aktuell in Berlineinen Dinner-Talk mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner.40 ausgewählte Gäste aus Unternehmen, Agenturen und Verbänden kamenam Vorabend des Kommunikationskongresses in den Private Dining Roomdes Restaurants Pauly Saal, um beim exklusiven Dinner-Talk mitChristian Lindner über die Herausforderungen der Digitalisierung inDeutschland zu diskutieren.In seiner Keynote ging Christian Lindner den Gründen für dasschlechte Abschneiden Deutschlands im internationalen Vergleich nachund zeigte mögliche Wege auf, wie Deutschland den Sprung in einewettbewerbsfähige Zukunft schaffen könnte. "Digitalisierung ist nichtnur eine Frage der Effizienz, sondern des Respekts. Der Staat solltedaher alles dafür tun, dass der Bürger und die Bürgerin ihr täglichesLeben durch digitalen Fortschritt einfacher bestreiten können. Stattsich mit Scherereien, hervorgerufen durch bürokratische Prozesse, zuplagen, sollten sie durch Digitalisierung Erleichterung erfahren undihre Lebenszeit für schönere Dinge nutzen können", so ChristianLindner, Bundesvorsitzender der FDP. "Andere Länder sind da deutlichweiter, aber es gibt konkrete To-Dos für Deutschland, die nur endlichumgesetzt werden müssen. Dafür brauchen wir aber mehr Mut!"Im Anschluss an die Keynote tauschten sich die Gäste mit demFDP-Chef noch weiter über die Herausforderungen der Digitalisierungaus."Das Thema Digitalisierung bewegt alle Kommunikatoren - egal auswelcher Branche. Die Unternehmen, aber auch die Menschen alsPrivatpersonen wollen wissen, welche Ideen und welche konkretenMaßnahmen die Politik hat, um Deutschland in dieser Frage nach vornezu bringen", sagte Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von newsaktuell. "Mit unserem Dinner-Talk haben wir Wirtschaft, Verbände undPolitik an einem Tisch zusammengebracht und einen sehr fruchtbarenund inspirierenden Austausch ermöglicht."Über news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell