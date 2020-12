Christian Kopf (Union Investment): Was das Schuldenmonster bändigt

Insgesamt 314 Mrd. Euro neue Schulden plant die Bundesregierung in den Jahren 2020 und 2021 aufzunehmen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu lindern – das ist nicht weit entfernt vom Gesamtvolumen der Neukredite des Bundes der letzten zwei Jahrzehnte vor der Krise. Als „unangemessen hoch“ bewertet der Bundesrechnungshof im November 2020 diese Notlagenkredite in einen Bericht an den Haushaltsausschuss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



