Christian Kohlpaintner wird neuer Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG (FOTO)

Essen (ots) -Der Aufsichtsrat der Brenntag AG hat Christian Kohlpaintner mitWirkung zum 1. Januar 2020 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernanntund als Mitglied des Vorstands bestellt. In den letzten rund zweiJahrzehnten hat Christian Kohlpaintner verschiedensteManagementfunktionen in führenden internationalen Unternehmenausgeübt. Er kommt von Clariant International Ltd., wo er zuletztMitglied des Executive Committees war. Christian Kohlpaintner trittdie Nachfolge des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Steven Hollandan, der zum selben Zeitpunkt aus dem Unternehmen ausscheiden wird.Stefan Zuschke, Aufsichtsratsvorsitzender der Brenntag AG, zurErnennung: "Mit Christian Kohlpaintner haben wir eine internationalerfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise alsunseren neuen Vorstandsvorsitzenden gewinnen können. ChristianKohlpaintner hat während seiner Laufbahn eindrucksvoll bewiesen, dasser große Geschäftsbereiche und Unternehmen erfolgreich führen undweiterentwickeln kann. Bei Brenntag wird es seine Aufgabe sein, dasUnternehmen zu nachhaltigem Wachstum zu führen und dieMarktführerschaft weiter auszubauen. Es gilt dabei auch, neue Wege zubeschreiten, und gleichzeitig den Kern des erfolgreichenGeschäftsmodells zu bewahren."Der zukünftige Vorstandsvorsitzende Christian Kohlpaintner zuseiner Bestellung: "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beiBrenntag und auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Vorstand unddem gesamten Brenntag-Team. Brenntag ist ein kerngesundes Unternehmenund ist in der chemischen Wertschöpfungskette bestens positioniert."Mit der Bestellung von Christian Kohlpaintner geht auch die fast14-jährige Amtszeit, davon acht Jahre als Vorstandsvorsitzender, vonSteven Holland zu Ende. Stefan Zuschke: "Der Aufsichtsrat möchteSteven Holland sehr herzlich danken. Stevens Vision undFührungsqualitäten haben zu Wachstum und Erfolg des Unternehmens ineinem dynamischen und herausfordernden Umfeld beigetragen. Wir dankenSteven ganz herzlich für seine Leistungen. Er ist entscheidendverantwortlich für die führende Position, die Brenntag heute im Markteinnimmt. Der Aufsichtsrat wünscht ihm für die Zukunft alles Gute."Christian Kohlpaintner (55) verfügt über mehr als 20 JahreManagementerfahrung im internationalen Umfeld. Der promovierteChemiker startete seine Karriere bei Hoechst, wo er verschiedenePositionen in Deutschland und den USA bekleidete. Anschließendwechselte er zu Celanese, wo er unter anderem als Marketingdirektorund als Leiter für Innovationen tätig war. Zwischen 2003 und 2009arbeitete Christian Kohlpaintner bei der Chemischen Fabrik Budenheimund war dort zuletzt Vorsitzender der Geschäftsführung. Im Jahr 2009trat Christian Kohlpaintner bei Clariant in der Schweiz ein und wardort seitdem Mitglied des Executive Committee. Zuletzt war er inChina basiert und unter anderem für die wachstumsorientiertenGeschäftsbereiche der Clariant sowie für die Gesamtregion Asienzuständig.Pressekontakt:Hubertus SpethmannBrenntag AGCorporate CommunicationsMesseallee 1145131 EssenDeutschlandTelefon: +49 (201) 6496-1732E-Mail: hubertus.spethmann@brenntag.dehttps://www.brenntag.comOriginal-Content von: Brenntag AG, übermittelt durch news aktuell