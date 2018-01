Christian Hollmann leitet dpa-Sportredaktion - Martin Beils wird Deskchef Sport und Stellvertreter (FOTO)

Berlin (ots) -Christian Hollmann (40) ist seit 1. Januar neuer Sportchef derDeutschen Presse-Agentur (dpa). Er wird die Sportredaktion vonDeutschlands größter Nachrichtenagentur mit Martin Beils (51) leiten,der zum 1. Februar stellvertretender Redaktionsleiter und Chef desSportdesks im Berliner Newsroom wird. Der bisherige Sportchef MartinRomanczyk (57) ist nach drei Jahren zurück in das Team derNachrichtenchefs der Agentur gewechselt.Christian Hollmann studierte Politik und Geschichte in Rostock undHamburg und war nach Stationen in München, Stuttgart und Hamburg seit2012 als stellvertretender dpa-Sportchef unter anderem für diePlanung sportlicher Großereignisse wie Olympische Spiele und dieFormel-1-Berichterstattung zuständig. Martin Beils kam 2016 alsLeiter der Infografik zur dpa. Zuvor arbeitete der Diplom-Geographacht Jahre lang in der Leitung der Sportredaktion der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" und als Koordinator der dortigenJournalistenschule.dpa-Chefredakteur Sven Gösmann: "Seriöse, spannende undumfangreiche Sportberichterstattung ist eine unsererdpa-Kernkompetenzen. Mit Christian Hollmann wird ein modernerAgenturprofi an der Redaktionsspitze unsere Angeboteweiterentwickeln. Martin Beils wird ihn mit seiner großen Erfahrungim Markt und beim Voranbringen von Redaktionen dabei unterstützen.Wir haben jetzt ein starkes Team an der Spitze des dpa-Sports, dasden von Martin Romanczyk erfolgreich eingeleitetenModernisierungsprozess fortsetzen wird, für den ich ihm ausdrücklichdanke."Die dpa-Sportredaktion ist eine der größten in Deutschland: 43Redakteurinnen und Redakteure sowie zahlreiche Mitarbeiter arbeitenan Standorten im In- und Ausland für die Agentur, die alle deutschenZeitungen, Online-Angebote und wichtigen TV- und Rundfunksenderbeliefert. Auch internationale Kunden der dpa-Angebote in Englisch,Spanisch und Arabisch greifen auf die dpa-Sportberichterstattungzurück. Allein zu den Olympischen Winterspielen im Februar diesesJahres im südkoreanischen Pyeongchang entsendet die dpa 38Mitarbeiter.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell