Christian Füller wird Chefredakteur beim 'Freitag'

BERLIN (dpa-AFX) - Neuer Chefredakteur der Wochenzeitung "Freitag" wird ab 15. März Christian Füller.



Jakob Augstein steht künftig nicht mehr an der Spitze der Redaktion, bleibt aber "Freitag"-Verleger und Geschäftsführer, wie die Zeitung am Donnerstag in Berlin mitteilte. Philip Grassmann scheidet ebenfalls aus der Chefredaktion aus und tritt in die Geschäftsführung des Abaton Programmkinos in Hamburg ein, das sein Vater, Werner Grassmann, gegründet hatte. Stellvertretende "Freitag"-Chefredakteurin bleibt Katja Kullmann.

Der Journalist und Buchautor Christian Füller (53), der zuvor unter anderem für die Tageszeitung "taz", die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und "Spiegel Online" gearbeitet hatte, ist bereits langjähriger Mitarbeiter des "Freitag". Philip Grassmann war seit 2009 bei der Wochenzeitung./ah/DP/stb