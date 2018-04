Christian Diemaier neuer Division Director Insurance von Sopra Steria Consulting

Hamburg (ots) - Christian Diemaier (55) übernimmt ab 1. April 2018die Leitung des Geschäftsbereichs Insurance der Management- undTechnologieberatung Sopra Steria Consulting. Diemaier wird in dieserRolle das Leistungsangebot für die Digitalisierung derVersicherungsbranche ausbauen. Zudem wird er die Verknüpfung derstrategischen Managementberatung mit dem marktführendenIT-Lösungsgeschäft der Tochtergesellschaft ISS Software weitervorantreiben. Er berichtet direkt an Urs M. Krämer, CEO von SopraSteria Consulting.Christian Diemaier ist ein Kenner und Experte des Versicherungs-und IT-Beratungsgeschäfts. Der Diplom-Psychologe war vor dem Wechselzu Sopra Steria Consulting Director Insurance für denIT-Dienstleister DXC Technology, der aus der Fusion derIT-Servicesparte von Hewlett Packard Enterprise und CSChervorgegangen ist. Zwischen 2005 und 2013 war der gebürtige Münchnerbei CSC und HP als Global Account Manager für die Allianz Groupverantwortlich. Davor war er für vier Jahre bei der ITERGO/AliceSoftware Services als Director Sales and Consulting für den Vertriebund das Beratungsgeschäft zuständig.Seine berufliche Laufbahn begann Christian Diemaier 1985 beiMicrosoft. Es folgten Stationen bei Krupp Industrietechnik, Fujitsusowie Schuhmann/Systor, 2001 wechselte er in dieVersicherungsbranche. Christian Diemaier ist verheiratet und hat zweiKinder.Christian Diemaier ist darüber hinaus Mitglied derGeschäftsleitung von Sopra Steria Consulting. Er berichtet direkt anUrs M. Krämer, CEO von Sopra Steria Consulting: "Wir sind froh, mitChristian Diemaier einen so erfahrenden Manager mit Versicherungs-und IT-DNA für die Rolle des Division-Leiters Insurance an Bord zuhaben. Mit ihm werden wir unsere strategische Position alsManagement- und IT-Beratung in der Versicherungswirtschaft weiterausbauen."Foto zum Herunterladen: https://goo.gl/NkLswmÜber Sopra Steria ConsultingSopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 42.000Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2017 einenUmsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unter www.soprasteria.dePressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel. +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria AG, übermittelt durch news aktuell