Christian Büchelhofer wird Senior Director bei Alvarez & Marsal Deutschland

N.Y./München (ots) - Alvarez & Marsal Deutschland verstärkt mit Dr. ChristianBüchelhofer weiter sein Valuation Practice TeamAlvarez & Marsal (A&M), eines der weltweit führenden Consulting-Unternehmen,gewinnt Dr. Christian Büchelhofer als Senior Director für sein ValuationPractice Team in München.Christian Büchelhofer bringt über 14 Jahre Beratungserfahrung in seine neuePosition ein. Sein Spektrum reicht von Start-ups, über mittelständische Firmenbis hin zu börsennotierten Unternehmen in den Branchen industrielle Produktion,Pharmazie, Biotechnologie und Automobilwirtschaft sowie Beratungsmandate aus demBereich Private Equity.Er berät Führungskräfte und Investoren bei ihrer unternehmerischenEntscheidungsfindung mit einem klaren Fokus auf Wertorientierung. Dazu gehörtauch die Reorganisation von Finanzabteilungen mit dem Ergebnis einerkonsistenten und transparenten werttreiberbasierten Performancemessung. Dr.Büchelhofer verfügt über eine breite Expertise im Bereich Bewertungsaufträge.Dazu gehören Kauf- und Verkaufstransaktionen im Rahmen von Restrukturierungenund Reorganisationen und im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten.Vor seinem Einstieg bei Alvarez & Marsal war Christian Büchelhofer beiValueTrust Financial Advisors SE und KPMG Deal Advisory tätig. Er ist Gastdozentan der Universität Regensburg, Referent bei verschiedenen Konferenzen undveröffentlicht regelmäßig Beiträge zu aktuellen Themen im Bereich Kapitalmärkteund Bewertung."Wir freuen uns, dass wir Christian Büchelhofer für unser Team gewinnenkonnten", kommentiert Jürgen Zapf, Managing Director und Co-Leader bei Alvarez &Marsal Deutschland. "Dr. Büchelhofer verfügt über die Erfahrungen aus denwichtigsten Industriesektoren, die wir uns wünschen. Seine klare Fokussierungauf Wertorientierung kombiniert mit jahrelanger praktischer Erfahrung ist genauder Ansatz, den wir bei Alvarez & Marsal jeden Tag leben.""Insbesondere die weitreichenden Branchenkenntnisse von Christian Büchelhofersind für uns bei Alvarez & Marsal ein echter Zugewinn. Seine langjährigenErfahrungen reichen von der klassischen Industrie über den Gesundheitssektor bishin zu Wachstumsbranchen wie Biotechnologie. Er ist die ideale Verstärkung fürunser Team", sagt Dr. Tim Laas, Leiter Valuation Services Deutschland beiAlvarez & Marsal."Ich freue mich sehr, meine Expertise in ein Unternehmen mit echterHands-On-Mentalität einzubringen. Die Erfolge und der unternehmerische Ansatzvon Alvarez & Marsal zeigen, dass eine faktenbasierte Bewertung einensignifikanten Einfluss auf die Performance und den Erfolg eines Unternehmenshat", sagt Dr. Christian Büchelhofer, Senior Director bei Alvarez & Marsal.