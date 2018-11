Christian Bohac wird Chief Operation Officer bei picture alliance (FOTO)

Frankfurt (ots) -Christian Bohac übernimmt bei der dpa-Tochter picture alliance dieneu geschaffene Position des Chief Operation Officer und verantwortetin dieser Funktion das operative Geschäft der FrankfurterBildagentur."Der Bildmarkt ist hart umkämpft und wandelt sich permanent. Damitdie picture alliance weiter wachsen kann, muss ein reibungsloserAblauf des Tagesgeschäfts gewährleistet sein. Christian Bohac wirduns mit seiner langjährigen Erfahrung in der Planung undProzessoptimierung dabei helfen, unsere Arbeitsabläufe nocheffektiver zu gestalten. Zu seinen Aufgaben zählen die Analyse undAnpassung bestehender Prozesse sowie die Entwicklung und Umsetzungneuer Arbeitsabläufe. Ich freue mich auf eine erfolgreicheZusammenarbeit.", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der picturealliance.Vor seinem Wechsel zur picture alliance war Christian Bohac (51)mehr als 25 Jahre im technischen, internationalenBeschaffungsmanagement tätig. In diesem Projektgeschäft verantworteteer Tätigkeiten wie Planung, Sourcing, Vertragsverhandlungen undClaim-Management. Auch das permanente Generieren und Verbessern vonProzessen, Abläufen und Strukturen in Zusammenarbeit mit internenAbteilungen und externen Vertragspartnern gehörte zu seinen Aufgaben.Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmender dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion,-Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen inDeutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie einContentportal mit aktuell 65 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durchdie Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie einebreite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten,Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bishin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüberhinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell