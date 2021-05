Christian Bender (SIGNAL IDUNA AM): Einstieg oder Ausstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

04.05.2021 – Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – dass diese Redensart unter Kapitalmarktteilnehmern vergleichsweise wenig Anhänger hat, sollte in den letzten Jahren auch in den oberen Etagen der Notenbanken angekommen sein. Umso unbefriedigender war es, wie schwer sich scheinbar die EZB tat, die in den ersten Monaten des Jahres gestiegenen Inflationsraten zu kommentieren und zu interpretieren. Es brauchte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung