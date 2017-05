Christenverfolgung unter Modi dramatisch gestiegen / Open Doors bittet Bundeskanzlerin Merkel Religionsfreiheit anzumahnen (FOTO)

Kelkheim (ots) -Während sich der indische Premierminister Narendra Modi bei seinemTreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel als weltoffener Staatsmannpräsentiert, wird auf Betreiben von Modis BJP (Bharatiya JanataParty) ein aggressiver Hindunationalismus vorangetrieben. Von etwa 64Millionen Christen in Indien sind 39 Millionen einem hohen Maß anVerfolgung ausgesetzt. Modi hat die Anschläge am Palmsonntag auf zweiKirchen in Ägypten verurteilt, am gleichen Tag gab es in Indienjedoch Übergriffe auf fünf Kirchen.Monatlich etwa 80 Übergriffe gegen ChristenDie Übergriffe gegen Christen haben unter Modi ständig zugenommen.Waren es 2014 noch 147, so lag die Zahl 2016 bereits bei 443. In 2017wurden dem Hilfswerk, das sich weltweit für verfolgte Christeneinsetzt, bis Ende März knapp 250 Übergriffe gemeldet. Dazu zählenu.a. massive Misshandlungen von Pastoren, Überfälle aufGottesdienste, Vergewaltigungen christlicher Mädchen oder Nonnen undZerstörungen von Kirchen.Religionsfreiheit existiert trotz Verankerung in der Verfassungnur auf dem Papier. Das von Modi beförderte Hindutva Programm "Indienden Indern" sorgt dafür, dass Übergriffe gegen Christen nur seltengeahndet werden. Christliche Aktivitäten und christliche Leiterwerden überwacht. Christen hinduistischer Herkunft werden oft massivbedrängt, zusammengeschlagen oder sogar getötet. InMassenveranstaltungen von extremistischen Hindus werden besonders diekastenlosen Dalits gezwungen ihren christlichen Glauben zuwiderrufen. Anti-Bekehrungsgesetze gibt es in fünf Bundesstaaten. DieZwangsrückbekehrung zum Hinduismus - Ghar Wapsi genannt - ist jedocherlaubt. Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors, der Ranglisteder 50 Länder in denen Christen am härtesten verfolgt werden, stehtIndien aktuell mit Rang 15 so weit oben wie nie zuvor.Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland bittet KanzlerinMerkel, sich in ihren Gesprächen mit Modi für Religionsfreiheit undden Schutz der Christen in Indien einzusetzen: "Wir bitten dieBundeskanzlerin die Religionsfreiheit anzumahnen. Die zunehmendeVerfolgung von Christen unter Modis Regime darf kein Tabuthema sein,das den wirtschaftlichen Interessen geopfert wird."Pressekontakt:Für Fotos und Interviews wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 1142D-65761 KelkheimT +49 6195 - 67 67 180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell