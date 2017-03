Christen in Kenia und das Trauma von Garissa / Open Doors beobachtet zunehmende Islamisierung und Christenverfolgung (FOTO)

Kelkheim (ots) -"Ich möchte lieber nicht an diesen Tag erinnert werden, ichwünschte, ich könnte vergessen. Am liebsten wäre mir auch, es gäbekeine Gedenkfeier", sagte einer der Überlebenden des Anschlags vonGarissa gegenüber Open Doors. Dennoch kommen am 2. April Angehörigeund Freunde zusammen, um der Opfer des vor zwei Jahren vonmuslimischen Al-Shabaab-Extremisten verübten Blutbades zu gedenken.148 hauptsächlich christliche Studentinnen und Studenten wurden amGründonnerstag 2015 in der Moi-Universität von Garissa kaltblütigermordet. Viele ihrer Freunde und Familien leiden bis heute an denFolgen des Überfalls. Deshalb wird die christlicheStudentenvereinigung am Sonntag, dem 2. April, einenGedenkgottesdienst abhalten, um für die Familien der Hinterbliebenenzu beten. Während einige der Überlebenden die Feier skeptischbetrachten, halten andere sie für wichtig: "Ich finde so eine Feiergut, um all der Freunde zu gedenken, die wir verloren haben", so einBetroffener. Dabei ist der Blick auch nach vorn gerichtet, dennselbst nach dem furchtbaren Anschlag hat sich wenig zum Gutengeändert. Die Christen wollen sich gegenseitig ermutigen, der Druckauf sie nimmt beständig zu.Garissa war dabei nur der traurige Höhepunkt einer Reihe vonÜberfällen und Angriffen in den Jahren 2014 bis 2016, bei denengezielt Christen ermordet wurden. Hunderte von ihnen starben - inMpeketoni, in der Region Mandera, in Lamu, in Waijr, in Mombasa undan weiteren Orten. In einigen Fällen wurden die Christen von denMuslimen abgesondert und regelrecht hingerichtet.Wenngleich muslimische und christliche Studenten schon seit mehrals einem Jahr wieder gemeinsam in Garissa studieren, wird es dochnie wieder so sein wie vor 2015. Die christlichen Studenten dort sindnur noch eine kleine Minderheit. Wenn sie sich heute zum Gebettreffen, hören sie oft feindselige Bemerkungen oder die Aufforderung,sie sollten nicht so einen Lärm machen.Spannungsgeladener Alltag im Grenzgebiet zu SomaliaWährend die Christen landesweit etwa 80 % der Bevölkerung stellen,ist dies in der Grenzregion Kenia/Somalia genau umgekehrt. 90 % derMenschen hier sind Muslime. Die Christen leben mit einem permanentenGefühl der Bedrohung. Die jüngste Ankündigung der kenianischenRegierung, die riesigen Flüchtlingslager um Dadaab an der Grenze zuSomalia aufzulösen, sorgt für zusätzliche Unruhe, wenngleich diesesVorhaben vorerst zurückgestellt ist. Seit langem wird vermutet, dasssich dort islamistische Milizen aufhalten. Noch mehr Sorge bereitetden Christen in der Region allerdings eine Meldung vom 27. März, nachder kenianische Streitkräfte in Somalia 31 Kämpfer der Al Shabaabgetötet haben. In früheren Jahren waren die Christen nach solchenAktionen häufig das Ziel von Vergeltung. Zudem hält Al Shabaab weiteran ihrem Ziel fest, an der Ostküste Afrikas ein Kalifat zu errichten.Die ausführlichen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zeichnen eindüsteres Bild.Überlebender aus Garissa zu Gast in DeutschlandAuf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors steht Kenia auf Platz18. Durch Partnerorganisationen unterstützt Open Doors die Christenvor Ort mit Traumabegleitung, Schulungen und weiteren Hilfsprojekten.Markus Rode, der geschäftsführende Vorsitzende von Open DoorsDeutschland, hält es für wichtig, die Verbindung zwischen denChristen in Kenia und in Deutschland zu stärken. "Sehr viele Christenwurden um ihres Glaubens willen getötet. Das hat den Druck auf dieChristen in Kenia dramatisch erhöht. Deshalb haben wir für den OpenDoors Tag am 27. Mai in den Dortmunder Westfalenhallen den ehemaligenSprecher der Studentenvereinigung von Garissa eingeladen, damit dieBesucher aus erster Hand erfahren, wie die Situation der Christen vorOrt aussieht."Pressekontakt:Für Fotos und Interviews mit Markus Rode wenden Sie sich bitte anunser Pressebüro.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 1142D-65761 KelkheimT +49 6195 - 6767 180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell