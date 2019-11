Christbaum adé: So verreisen die Deutschen über Weihnachten und Jahreswechsel (FOTO)

Hamburg (ots) -* O holy night: Weihnachten verbringen deutsche Urlauber amliebsten in London* Neues Trendziel: Die Nachfrage nach Urlauben in Dubai steigt um 44 Prozent imVergleich zum Vorjahr* Deutsche zieht es zum Jahreswechsel in die Ferne: Bangkok ist beliebtestesReiseziel für SilvesterSparen für die schlechten Zeiten? Nicht in puncto Urlaub. Dass die deutscheKonjunktur an Tempo verliert, spiegelt sich nicht im Reiseverhalten der Urlauberwider:laut einer aktuellen Trendanalyse des Online-Reiseportals Opodo zeigensich viele Deutsche auch in diesem Jahr reiselustig. Anstatt zu Hause unter demChristbaum die Geschenke auszupacken, feiern Deutsche Weihnachten mit Vorliebeim europäischen Ausland. Aber auch Urlaub in der Heimat oder Fernreiseziele wiedie USA, Thailand und Russland stehen bei den deutschen Urlaubern hoch im Kurs.Bei den Städte-Ranking landet Berlin immerhin auf Platz sechs der beliebtestenReiseziele über Weihnachten, New York besetzt den zehnten Rang und Bangkokrangiert auf Platz vier. Spitzenreiter ist und bleibt nach wie vor die britischeMetropole.*Trotzdem zeichnet sich ab, dass es immer mehr Urlaubern wichtig ist, in derWeihnachtszeit Sonne zu tanken, da es viele Urlauber in den Süden sowie Nah- undFernost zieht. Diese Städte können sich in diesem Jahr besonders auf Umsätzefreuen: Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Reisenden um dieWeihnachtszeit nach Fuerteventura um 56 Prozent, nach Dubai um 44 Prozent; dieAnzahl der Reisenden nach Antalya legte um satte 32 Prozent zu, nach Neapelwollten 26 Prozent mehr Urlauber. Um dem tristen Winterwetter undWeihnachtstrubel zu entfliehen, sind Reisende auch bereit, tief in die Tasche zugreifen. Die Kosten für einen Flug nach Dubai lagen bei durchschnittlich 1.862Euro. Selbst Flüge nach Berlin schlugen mit durchschnittlich 226 Euro zu Buche,die Kosten für Flüge nach Wien lagen bei durchschnittlich 325 Euro.Top-Destinationen für SilvesterAuch Silvesterpartys im Ausland werden unter Urlaubern immer beliebter. ImVergleich zum Vorjahr planen zehn Prozent mehr der Urlaubsbucher das Jahr in derFerne ausklingen zu lassen. Der Großteil lässt dabei die Korken am liebsten ineuropäischen Metropolen knallen. Diese warten gerade um den Jahreswechsel mitvielversprechenden Events und Partys auf. Unter den Top 10 hat insbesondere dasReiseziel Mailand (+163 Prozent) an Popularität hinzugewonnen, möglicherweise,da die Ticketpreise im Vergleich zu anderen Destinationen mit durchschnittlich251 Euro verhältnismäßig günstig sind. Doch werden auch andere europäischeMetropolen wie Wien (+66 Prozent), Budapest (+63 Prozent), Amsterdam (+43Prozent) und Dublin (+17 Prozent) immer beliebter. Selbst vor Fernreisen scheuendie deutschen Urlauber an Silvester nicht zurück. Bangkok belegt die PolePosition der beliebtesten Reiseziele für Neujahr.Das sind die Top Ten der Lieblingsstädte der deutschen Urlauber über Silvester:1. Bangkok2. London3. Palma de Mallorca4. Teneriffa5. Wien6. Gran Canaria7. Budapest8. Amsterdam9. Mailand10. Dublin* Die Rankings basieren auf der Anzahl von Reisenden auf eDreams ODIGEO Websiteszwischen dem 01.01.2019 und dem 22.10.2019 für die Reisezeiträume21.12.2019-29.12.2019 und 30.12.2019-05.01.2020. Diese wurden mit den gleichenDaten des Vorjahres verglichen (Anzahl der Reisenden auf eDreams ODIGEO Websiteszwischen dem 01.01.2018 und dem 22.10.2018 für die Reisezeiträume21.12.2018-29.12.2018 und 30.12.2018-05.01.2019).Pressekontakt:BCW GmbHAngela SchuberthTel.: 069 - 23809 27Mail: edreamsodigeo@bcw-global.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/101081/4445466OTS: Opodo DeutschlandOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell