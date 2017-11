Mainz (ots) -Die Alte Lokhalle in Mainz ist am Freitag, 1. Dezember, derSchauplatz für eine Unterhaltungssendung ganz im Dienst der gutenSache. Um 20:15 Uhr begrüßt Moderator Martin Seidler vor Ort und liveim SWR Fernsehen Menschen aus allen Bereichen, die sich für die"Herzenssache" engagieren. Diese Kinderhilfsaktion von SWR, SR undSparda-Bank fördert Kinder und Jugendliche im Südwesten. Für Musiksorgen an diesem "großen Abend" unter anderem Weltstar Chris de Burghund Hartmut Engler mit seiner Band "Pur".Die Benefiz-Sendung ist Auftakt der diesjährigen Aktionen, beidenen sich alle Radio-, Fernseh- und Internetredaktionen von SWR undSR in ihren Programmen um die "Herzenssache" bemühen. Innerhalb der105-minütigen Show werden Projekte im Sendegebiet vorgestellt, dieden Kindern bessere Lebensbedingungen bieten. Unter anderem sammeltman für die Kinderkrebsabteilung in Freiburg und möchte den Aufbaudes stationären Kinderhospizes in Stuttgart weiterhin unterstützen.Ein weiteres Projekt: die "Villa Maria" in Ingenheim, eineEinrichtung zur stationären medizinischen Rehabilitation fürdrogenabhängige Eltern und Alleinerziehende, die zusammen mit ihrenKindern Therapie in Anspruch nehmen wollen. Ein Höhepunkt der Sendungist die Übergabe eines Transporters an eine von "Herzenssache"geförderte Einrichtung.Künstler unterhalten mit Musik und Poesie Auch Künstler zeigenHerz. So tritt Hartmut Engler mit "Pur" auf, der als"Herzenssache"-Schirmherr der Kinderhilfsaktion in besonderer Weiseverbunden ist. Mit dabei ist außerdem der irische Sänger Chris deBurgh. Dazu kommen die Sängerin Madeline Juno, der Singer-SongwriterJohannes Falk sowie die Schauspielerin und Poetry-Slammerin JuliaEngelmann, die nun auch eine Musik-CD eingespielt hat. Last but notleast können sich die Zuschauer auf den stimmgewaltigen Auftritt desrheinhessischen Chors PopCHORn freuen. Für die gute Sache nehmenProminente sowie viele bekannte SWR- und SR-Moderatorinnen undModeratoren am Telefon die Spenden der Zuschauer entgegen.Herzenssache - Der große AbendLiveshow aus der Alten Lokhalle in Mainz Freitag, 1. Dezember,20:15 Uhr im SWR FernsehenFotos über ARD-Foto.de / Weitere Infos auf Herzenssache.dePressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293,wolf-guenther.gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell