Chris Pratt schließt sich mit der weltweit meistverkauften Marke für Solargeneratoren im Freien, Jackery, zusammen, um die Sommerreisesaison einzuleiten

New York (ots/PRNewswire) -- · Jackery, Anbieter von grünen Energielösungen für den Außenbereich, bringt den Solar Generator 2000 Pro in New York auf den MarktJackery, eine der weltweit meistverkauften Marken für Solargeneratoren für den Außenbereich, hat sich mit dem Schauspieler und Outdoor-Enthusiasten Chris Pratt zusammengetan, um mit der Einführung seines bisher fortschrittlichsten grünen Energieprodukts, dem Jackery Solar Generator 2000 Pro, der in der Lage ist, mit nur 2,5 Stunden Sonnenlicht eine volle Ladung von 2160 Wh zu erhalten, Outdoor-Erlebnisse noch besser zu machen.Internationale Partner und Medienvertreter versammelten sich in New York City, um von Jackery und Chris Pratt zu erfahren, wie der Solar Generator 2000 Pro es Ihnen ermöglicht, kompromisslos weiterzugehen und das Leben in der freien Natur zu leben und zu genießen.„Ich habe es immer geliebt zu campen. Wenn es um Outdoor-Ausrüstung geht, bin ich ein absoluter Technikfreak. Ich würde nie für etwas werben, das ich nicht selbst benutzen würde. Der Jackery-Solargenerator liefert unbegrenzt erneuerbare Energie. Das ist ein absolutes Novum", sagte der preisgekrönte Fernseh- und Filmstar Chris Pratt.Chris Pratt spielt auch die Hauptrolle in einem neuen, von Jackery produzierten Online-Video, das die jährliche Jackery Day-Veranstaltung am 12. Mai begleitet. Im Video sehen Jackery-Fans, wie Chris die Natur genießt, einen Blick auf den neuen Solar Generator 2000 Pro in Aktion, und wie sein Camping-Erlebnis dank Jackery aufgewertet wird.Zu den neuen Funktionen des Solar Generator 2000 Pro gehören:Schnelle Erfassung und Aufladung grüner Energie- Vollständige Aufladung in nur 2,5 Stunden Sonnenlicht dank der sechs leichten SolarSaga 200 W Solarmodule.Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit- Jackery verfügt über ein integriertes, fortschrittliches Batteriemanagementsystem (BMS) mit zwei Chips, das im Vergleich zu anderen Anbietern einen ausgezeichneten, doppelten Schutz bietet und jederzeit maximale Sicherheit gewährleistet.- Die erstklassige Lithium-Batterie von Jackery ist mit vier Temperaturkerndetektoren ausgestattet, die eine präzise Überwachung der Temperatur während des Ladevorgangs ermöglichen und so für ein besonders sicheres Erlebnis sorgen. Wenn die Überwachungstemperatur die Risikogrenze überschreitet, schaltet das Gerät automatisch den Ladevorgang ab und geht in den Selbstschutzmodus über.Verbesserte Benutzerfreundlichkeit- Die Solarmodule sind magnetisch faltbar, flexibel und lassen sich leicht aufstellen. Alle 6 Solarmodule können in nur 2 Minuten auf eine Leistung von 1200 Watt eingestellt werden.- Der Solar Generator 2000 Pro liefert weniger als 53 dB an Schall.- Mit einem Tastendruck kann das Aufladen mit Solarenergie in Sekundenschnelle erfolgen.Erhöhte Leistungskapazität- Der Solar Generator 2000 Pro bietet mit einer Kapazität von 2160 Wh, einer Wechselstromleistung von 2200 W und einer Spitzenleistung von 4400 W eine beeindruckende Ladekapazität und Ladeleistung, mit der sich die meisten kleinen Haushaltsgeräte im Freien betreiben lassen.- Er verfügt über acht Stromanschlüsse (drei AC, zwei USB-A, zwei USB-C, ein DC), die mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können.Informationen zu JackeryDas 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein Pionier der Solargeneratorenbranche und eine der weltweit meistverkauften Solargeneratorenmarken, die von über 100 autorisierten Medien und Organisationen weltweit anerkannt wird. Besuchen Sie Jackery.com (https://www.jackery.com/) für weitere Informationen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1820650/jackery.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1819612/image_5009324_32189947.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1819613/image_5009324_32190119.jpgPressekontakt:Tracy Wang,tracywang@jackery.comOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell