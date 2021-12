Chris Iggo (AXA IM): Investmentausblick 2022

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

02.12.2021

Das Coronavirus wird eine Herausforderung für die Märkte bleiben Die Inflation gibt derzeit mehr Anlass zur Sorge Leichte Zinserhöhungen in einigen Volkswirtschaften müssen in die Investitionsaussichten einbezogen werden Vieles ist jedoch bereits eingepreist Wenn die tatsächliche Entwicklung den Erwartungen entspricht, sollten die Verluste an den Anleihemärkten nicht erheblich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!