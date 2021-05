Chris Iggo (AXA IM): Führt die Inflation zu steileren Zinsstrukturkurven?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

26.05.2021 –

Mit der erhöhten Inflation ist auch die Sorge vor steileren Zinsstrukturkurven verbunden – insbesondere in den USA. Welche Szenarien sind möglich? Wir halten eine Phase abflachender Zinsstrukturkurven für wahrscheinlich, gerade wenn die Märkte eine frühe geldpolitische Straffung aggressiver einpreisen. Doch im Falle flacherer Zinsstrukturkurven in Verbindung mit höheren Renditen würden sich die finanziellen Rahmenbedingungen deutlich verschärfen. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



