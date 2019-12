Chris Corrado verstärkt Führungsteam von Sitehands und wird Mitglied des Vorstands

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Sitehands, dasTechnologieunternehmen, das die nächste Generation des IT-Außendienstsdefiniert, hat die Berufung des renommierten Technologie- undOperations-Topmanagers Chris Corrado für die neu geschaffene Rolle des Presidentund Chief Operating Officer mit Wirkung Anfang April 2020 bekannt gegeben. Indieser Funktion wird Chris seine Managementerfahrung in den Bereichen sichereTechnologieplattformen, Infrastruktur und Daten, technische und geschäftlicheArchitektur, Strategieumsetzung, Arbeitsplätze und Betrieb bei der Skalierungvon High-Tech-Unternehmen auf Vollzeitbasis bei Sitehands einbringen.Corrado wird, vor seinem Eintritt als Mitarbeiter des Unternehmens, mit Wirkungzum 1. Januar 2020 in den Vorstand von Sitehands berufen, und dort den Vorsitzim Technologie-, Operations- und Risk-Ausschuss des Vorstands führen.Corrado verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Betrieb,Risikomanagement, und Aufbau und Betrieb von Technologieplattformen auf globalerEbene, und war zuletzt als Chief Information Officer bei der London StockExchange Group tätig. Frühere Positionen umfassen eine Vielzahl von leitendenCXO-Positionen bei führenden Finanzinstituten wie MSCI, Morgan Stanley, DeutscheBank, Merrill Lynch und UBS sowie die Tätigkeit als CTO bei eBay, CIO bei AT&TWireless, und als SVP of Technology, Strategic Initiatives and BusinessArchitecture bei Asurion, einem Unternehmen, das Schutz für mobile Technologieanbietet."Die Leistungen von Chris bei der Skalierung von Unternehmen und der Gestaltungvon Organisationen für die Zukunft sind wohlbekannt, er ist einer der führendenKöpfe der Technologie- und Finanzbranche", sagt Sitehands' Gründer und CEO JPRosato. "Sein fundiertes Wissen und seine praktische Erfahrung im Hinblick auftechnologische Strategie, Betrieb und skalierte Umsetzung zur Verbesserung derGeschäftsergebnisse sind einzigartig. 2020 wird ein entscheidendes Jahr fürSitehands sein, und Chris wird maßgeblich dazu beitragen, unsere globaleoperative und strategische Vision voranzutreiben"."Sitehands hat eine enorme Chance, die Implementierung von Technologien innahezu allen Branchen anzuleiten, zu beschleunigen und zu transformieren",erklärt Corrado. "Ich bin hocherfreut, mich diesem Team anschließen zu könnenund freue mich darauf, die Führungsebene zu verstärken, während wir dieExpansion und den Erfolg von Sitehands vorantreiben".Informationen zu SitehandsSitehands, der weltweit erste Marktplatz für IT-Außendienst-Services, hat dieLücke zwischen Mensch und Technologie geschlossen und Field Services 2.0geschaffen. Mit einem globalen Netzwerk von mehr als 20.000 geprüften undzertifizierten Außendiensttechnikern und Support für Kunden in mehr als 100Ländern ist Sitehands für die größten Finanzinstitute und fürFortune-500-Unternehmen tätig. Sitehands wurde für den Umfang und dieCompliance-Anforderungen im Enterprise-Sektor entwickelt, während SitehandsOnDemand darauf ausgelegt ist, den ungeplanten und kurzfristigen IT-Bedarf zudecken, den Unternehmen aller Art im Alltag benötigen. Mehr zu Sitehands, undwarum wir als Gartner Cool Vendor in IT Services ausgezeichnet wurden, könnenSie unter www.sitehands.com erfahren.KontaktJaimie Anzelone, Director of Marketing and Communications646-430-1674janzelone@sitehands.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1057161/Chris_Corrado.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/858748/Sitehands_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139823/4474197OTS: SitehandsOriginal-Content von: Sitehands, übermittelt durch news aktuell