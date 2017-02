Hamburg (ots) -Der einflussreiche Autodesigner Chris Bangle übt scharfe Kritik ander eigenen Zunft: "Das Autodesign steckt in einer Krise", sagt er ineinem Gespräch mit ZEIT WISSEN. Ein Symptom dafür sei, "dass nahezujedes Auto als Sportwagen gedacht wird. Selbst Familienautos,Geländewagen, Stadtmobile - immer geht es um Dynamik und Rasanz. Ichdenke, das ist falsch. Und es engt die Auswahl für den Autokäuferdramatisch ein."Als Ursache für die Krise macht Bangle die Zurückhaltung derverantwortlichen Manager aus: "Ich denke nicht, dass es an Ideenmangelt, sondern am Mut. Die Autoindustrie scheut sich, dem Kundenetwas Neues, Ungewohntes vorzusetzen." Dafür macht Bangle eineÜberhöhung der Marken verantwortlich: "Marken sind wie Festungen: einimposantes Ding, das von jedem sofort erkannt werden soll. Es wirdalles dafür getan, dass diese Markenfestung stabil bleibt, Erosionwird bekämpft." Dies sei für das Design jedoch schädlich. "Im Designgeht es darum, Ja zu sagen. Ja zu Alternativen, Ja zu Veränderungen",so Bangle in der aktuellen Ausgabe von ZEIT WISSEN.Chris Bangle kam mit 25 Jahren aus den USA zu Opel nachRüsselsheim, arbeitete später für Fiat und war anschließend 17 Jahrelang Chefdesigner bei BMW in München. Nach seinem Ausscheidengründete er die Designfirma Chris Bangle Associates.Die aktuelle Ausgabe von ZEIT WISSEN erscheint mit dem Titelthema"Lasst mich in Ruhe! Die besten Strategien, sich erfolgreichabzugrenzen."Gerne senden wir Ihnen für Zitierungen den kompletten Text zu.www.zeit-wissen.deDiese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Debora SchnitzlerUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 4124Fax: 040 / 32 80 - 558E-Mail: debora.schnitzler@zeit.dewww.facebook.com/diezeitwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell