Chr Hansen A-: Hoch bewertet?

Der Kurs der Aktie Chr Hansen A- steht am 12.12.2019, 10:45 Uhr an der heimatlichen Börse Copenhagen bei 523.33 DKK. Der Titel wird der Branche "Spezialchemikalien" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chr Hansen A- einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chr Hansen A- jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Chr Hansen A- wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Chr Hansen A- auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Chr Hansen A- liegt mit einer Dividendenrendite von 1,34 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche hat einen Wert von 2,69, wodurch sich eine Differenz von -1,35 Prozent zur Chr Hansen A--Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chr Hansen A- liegt bei einem Wert von 37,94. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 38,31) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 1 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Chr Hansen A- damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.