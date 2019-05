Chow Tai Fook Jewellery: Was tun?

Chow Tai Fook Jewellery, ein Unternehmen aus dem Markt "Fachgeschäfte", notiert aktuell (Stand 11:35 Uhr) mit 8,39 HKD nahezu gleich (+0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Unsere Analysten haben Chow Tai Fook Jewellery nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Chow Tai Fook Jewellery gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,14 insgesamt 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 28,35 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Chow Tai Fook Jewellery derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,36 HKD, womit der Kurs der Aktie (8,39 HKD) um +13,99 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,96 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,4 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Chow Tai Fook Jewellery wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Chow Tai Fook Jewellery auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.