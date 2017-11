Chorcoach Bach singt mit Muslimen und Christen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Die zweite Staffel mit dem charismatischen Chorcoach startet amSonntag, 19. November, 14:45 Uhr im SWR Fernsehen / weitere Folgen am26.11. sowie am 3. und 10.12., 14:30 UhrEin Chor aus Christen und Muslimen - Chorcoach Patrick Bach stelltsich in Stuttgart einer großen Herausforderung! Ob sein Vorhabenangesichts von Terrormeldungen, Rechtsruck und gegenseitigerVorurteile gelingen kann? Auf jeden Fall ist er sich sicher: "JederMensch kann singen!" Deshalb macht er es sich zur Aufgabe, dieunterschiedlichen Stimmen in kurzer Zeit zu einem Chor zu vereinenund mit ihnen ein Abschlusskonzert zu organisieren. Die erste vonvier neuen Folgen "Bach! Auch du kannst singen" ist am Sonntag, 19.November 2017, 14:45 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Türkei und Deutschland vereint in MusikDas Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist auf einemTiefpunkt, täglich erscheinen neue Meldungen über den weltweitenTerror und religiös motivierte Gewalttaten. Der charismatischeChorleiter Patrick Bach verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Mit Musik willer ein Zeichen für Respekt und Toleranz setzen. In nur fünf Tagenbildet er einen Chor aus Deutschen und Türken, Christen und Muslimenund tritt mit ihm in der Stuttgarter Innenstadt auf. Aber die Suchenach Sängern gestaltet sich schwierig: Die Moscheen sind von PatricksIdee nicht begeistert und auch die Christen haben Vorurteile undBerührungsängste. Die verbindende Kraft der Musik wird auf eineschwere Probe gestellt. Können sowohl die gläubigen Christen als auchdie Muslime ihre gegenseitigen Vorbehalte überwinden und sichgemeinsam der Musik widmen? Am Ende gelingt das Experiment: Christenund Muslime singen Seite an Seite. Patrick Bach lernt diese Menschen,ihre Geschichten und Schicksale kennen und präsentiert einenmultikulturellen Song, der die Herzen berührt! "Bach! Auch du kannstsingen" ist eine Produktion von kurhaus production im Auftrag desSWR.Sendungen im SWR Fernsehen:Teil 1: "Bach! Auch du kannst singen - Zwei Religionen, ein Lied"am 19.11.17, 14:45 Uhr Teil 2: "Bach! Auch du kannst singen - EinLied für die Generationen" am 26.11.17, 14:30 Uhr Teil 3: "Bach! Auchdu kannst singen - Ein Schwarzwaldmedley" am 3.12.17, 14:30 Uhr Teil4: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Chor für das Leben" am10.12.17, 14:30 Uhr "Bach! Auch du kannst singen" ist eineProduktion von kurhaus production im Auftrag des SWR.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell