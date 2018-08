Chongqing richtet Smart China Expo aus - Förderung der Entwicklung von Big-Data-Technologien

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Die erste Smart China Expo(SCE 2018), die vom 23. bis zum 25. August in Chongqing stattfindet,wird als Sahnehäubchen intelligente Technologien ausstellen, womitdie Weltklasse-Plattform Chongqing dabei helfen wird, zumchinesischen Pionier im Bereich Big Data Intelligence aufzusteigen.Die SCE 2018, die unter dem Motto "Smart Technology: Empowering theEconomy and Enriching Life" (Intelligente Technologie: Motor für dieWirtschaft und Bereicherung für das Leben) im Chongqing InternationalExpo Center stattfindet, wird die weltweit fortschrittlichstenTechnologien aus dem Bereich Big Data Intelligence von über 500globalen und lokalen Ausstellern vorstellen. Vertreten sind unteranderem Google, Intel, Microsoft, CISCO, Foxconn und Huawei.Neben der Bereitstellung von Ausstellungsfläche für die größtenBig-Data-Unternehmen der Welt, die hier ihre jüngsten Produkte undbahnbrechenden Errungenschaften vorführen können, wird die SCE 2018auch als Plattform für den Austausch und für Diskussionen zwischenden Fachleuten aus der Branche dienen. Sie wird als Gastgeberin fürüber 400 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaftfungieren. Mit dabei sind etwa der Vorstandsvorsitzende von Alibaba,Jack Ma, der CEO von Tencent, Pony Ma, der Präsident von Qualcomm,Cristiano Amon, und der ehemalige Premierminister von Singapur, GohChok Tong."Big Data und intelligente Technologien verändern diewirtschaftlichen Strukturen, den Lebensstil und die Sozialpolitikgrundlegend", sagte Tang Liangzhi, Bürgermister von Chongqing, einerStadt im Westen Chinas, in der die Industrieproduktion eine langeTradition hat. Chongqing hat sich einer an Innovationen orientiertenWachstumsstrategie verschrieben, und die Ausrichtung der SCE solldabei helfen, die Entwicklung von Big-Data- und 'smarten'Technologien in der Stadt voranzubringen."Mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 180.000 Quadratmeternwird sich die SCE 2018 auf Wirtschaftsbereiche wie Halbleiter,Künstliche Intelligenz (KI) und Supercomputer konzentrieren, ausdenen die neuesten und fortschrittlichsten "smarten" Produkten undTechnologien vorgestellt werden. So wird etwa die Chongqing JinshanScience & Technology (Group) ihren neu entwickelten Operationsrobotervorstellen, mit dessen Hilfe Operationen aus der Ferne möglichwerden.Darüber hinaus wird es auf der SCE 2018 eine "Smart ExperienceArea" (Bereich für smarte Erlebnisse) geben, wo Besucher erlebenkönnen, wie das Leben sein wird, sobald wir neue Technologien, wiedie Gesichtserkennung, intelligentes Einparken und Beratungsdienstemithilfe von KI, in den Alltag eingebunden haben. Zudem wird es imRahmen der Veranstaltung Roadshows, Konferenzen und Wettbewerbegeben.Die SCE 2018 soll eine Demonstration dafür werden, wie offen undinklusiv Chongqing ist und wie viele Geschäftsmöglichkeiten die Stadtder Welt zu bieten hat. Nicht zuletzt, weil sie mithilfe von Big Dataversucht, den traditionellen Branchen neues Leben einzuhauchen.Chongqing will bei Anwendungen im Bereich Big Data Intelligencebis 2020 Chinas Pilotstadt der ersten Kategorie werden. DieWirtschaftsleistung von 12 Sektoren - dazu gehören Big Data, KI,Halbleiter und das Internet der Dinge - wird bis dahinvoraussichtlich auf 750 Milliarden Yuan ansteigen. Außerdem plantChongqing, seine traditionellen Wirtschaftssektoren durch den Aufbauvon 20 intelligenten Fabriken, 200 Digital-Workshops und 2.000digitalen Fertigungsstraßen bis 2020 zu modernisieren.Informationen zur Smart China Expo (SCE)Die in Chongqing stattfindende Smart China Expo (SCE) ist eineMesse von Weltrang mit nationaler Ausrichtung. Sie unterstützt dieEntwicklung von Big Data und intelligenten Technologien inWest-China. Die SCE fungiert als Plattform für die "Smart Endeavors"(intelligenten Unternehmen) von Chongqing in den Bereichen Big Dataund Smart Tech und dient zudem dem Austausch zwischen Organisationen,Unternehmen, Fachleuten und Forschern aus der ganzen Welt.http://www.ichongqing.info/smart-china-expo/Weitere Informationen erhalten Sie unter:https://www.smartchina-expo.cn/Foto -https://mma.prnewswire.com/media/732523/SMARTCHINA_pavilion.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/732524/SMARTCHINA_pavilion_construction.jpgPressekontakt:Dongyan Chen+86-23-6390-76541036108861@qq.comOriginal-Content von: Smart China Expo, übermittelt durch news aktuell