Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power: Was könnte passieren?

Der Kurs der Aktie Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power stand am 03.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 8,05 CNH. Der Titel wird der Branche "Elektrische Dienstprogramme" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Utilities. Der Unterschied beträgt 2,15 Prozentpunkte (1,37 % gegenüber 3,52 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".