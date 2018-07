Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power: Aktienanalyse vom 01.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Dienstprogramme". Die Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power-Aktie notierte am 29.06.2018 mit 6,68 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Die Aussichten für Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,59, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 74,82, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,65 % ist Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt Utilities (3,43 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,78 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power liegt bei einem Wert von 15,34. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Utilities" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.