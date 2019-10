Chongqing Taiji Industry: Meinungen?

An der Heimatbörse Shanghai notiert Chongqing Taiji Industry per 25.10.2019, 23:18 Uhr bei 12.96 CNY. Chongqing Taiji Industry zählt zum Segment "Arzneimittel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chongqing Taiji Industry einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chongqing Taiji Industry jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Chongqing Taiji Industry weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,79 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 1,53 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,74 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chongqing Taiji Industry. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Chongqing Taiji Industry erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -11,04 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +33,72 Prozent im Branchenvergleich für Chongqing Taiji Industry bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,66 Prozent im letzten Jahr. Chongqing Taiji Industry lag 33,33 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.