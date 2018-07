Chongqing Sanxia Paints: Ist das wirklich alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Chongqing Sanxia Paints, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 20.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 5,37 CNY.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chongqing Sanxia Paints einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chongqing Sanxia Paints jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Chongqing Sanxia Paints erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemicals"-Branche sind im Durchschnitt um 4,98 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -53,12 Prozent im Branchenvergleich für Chongqing Sanxia Paints bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,98 Prozent im letzten Jahr. Chongqing Sanxia Paints lag 53,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

