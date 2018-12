Chongqing-Paris - neue Flugverbindung der Hainan Airlines ab 19. Dezember

Chongqing, China (ots/PRNewswire) -"Der Nonstop-Flug zwischen Chongqing und Paris wird sowohlPassagieren, die geschäftlich reisen als auch denen, die privatunterwegs sind, mehr Komfort bieten. Die wirtschaftliche undkulturelle Entwicklung sowie die Entwicklung im Tourismus-Sektorbeider Länder wird durch diese Verbindung weiter gefördert undgleichzeitig bietet sie neue Möglichkeiten der Zusammenarbeitzwischen Unternehmen in Europa und China", so der Sprecher von HainanAirlines.Bislang hat Hainan Airlines 17 europäische Flugverbindungen imStreckennetz, die Zürich, Wien, Madrid, Brüssel, Berlin, Edinburgh,Dublin, Prag, Manchester, Rom, London und Paris abdecken und so einenschnellen Transit sowie ein intermodales Flugnetz schafft, was fürPassagiere eine bequemere Art des Reisens bietet. DieseFlugverbindung eröffnet eine ganz neue Möglichkeit der Reise fürPassagiere, die zwischen Europa und der Inselwelt des Pazifiksreisen.Flugplan der Hainan Airlines für die Strecke Chongqing-Paris:ZeitplanAnkunftszeit AnkunftsortAbflugort AbflugzeitFlug-Nr. FlugzeugMittwoch/Samstag 01:30 06:20 Uhr ParisHU717 B787 Chongqing UhrMittwoch/Samstag Paris 13:00 06:30 Uhr +1 ChongqingHU718 B787 UhrHinweis: Die genauen Zeitpläne können über die offizielle Websiteder Hainan Airlines eingesehen werden.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpgPressekontakt:Annie Zhang+86-187-8928-3662jun.zh@hnair.comOriginal-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell