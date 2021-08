Chongqing Liangjiang New Area stärkt die SCO-Zusammenarbeit mit digitaler Wirtschaft

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - In dem Bestreben, die digitale Wirtschaft für den gemeinsamen Wohlstand zu fördern, wurde am Montag in der Liangjiang New Area in der südwestchinesischen Stadt Chongqing das China-Shanghai Cooperation Organization Forum on the Digital Economy Industry eröffnet. Die dreitägige Veranstaltung wird sowohl online als auch offline stattfinden, teilte das Komitee der Chongqing Liangjiang New Area mit.Als eines der fünf Unterforen fand am Montag der parallele Vortrag der Multifunktionalen Handels- und Wirtschaftsplattform für die SCO-Länder (TEMP) in Chongqing Liangjiang New Area statt. Vor Ort wurden insgesamt 16 Projekte aus den Bereichen Industrie, Kulturtourismus und Bildung mit einem Handelsvolumen von fast 10 Milliarden Yuan unterzeichnet.Im August 2019 hat sich TEMP offiziell in der Liangjiang New Area niedergelassen. Sie ist als vielseitige und multifunktionale internationale Austausch- und Kooperationsplattform konzipiert, in deren Mittelpunkt die Wirtschafts- und Handelsarbeit steht. TEMP zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zu stärken und zu vertiefen, die Handelsstruktur der zentralasiatischen und südostasiatischen Länder zu optimieren, die entsprechenden Wirtschaftsfaktoren zu erweitern und eine gemeinsame Produktionskooperation aufzubauen.Seit seiner Gründung hat TEMP eine aktive Rolle gespielt und bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Der Grad der Verflechtung zwischen den SOZ-Mitgliedsstaaten und Chongqing hat sich kontinuierlich verbessert, wobei die wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Handel immer enger werden. Derzeit haben die SOZ-Mitgliedsstaaten etwa 40 neue Unternehmen in Chongqing eröffnet, und Chongqing hat in den SOZ-Mitgliedsstaaten mehr als 30 Unternehmen mit einer Gesamtinvestition von 675 Millionen US-Dollar gegründet.Als wichtiger Träger für die Stärkung der für beide Seiten vorteilhaften Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit zwischen China und der SOZ wird TEMP eine neue SOZ-Ökologie aufbauen, die eine tiefe Integration der digitalen Wirtschaft und der traditionellen Wirtschaft ermöglicht. Sie wird das Modell der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des Handelsaustauschs weiter erneuern und fortschrittliche digitale Industriekonzepte nutzen, um ein internationales ökologisches Layout mit Chongqing als Drehscheibe für die SOZ-Mitgliedstaaten zu schaffen.Als erster Entwicklungs- und Erschließungsbezirk auf nationaler Ebene im chinesischen Landesinneren bildet die Liangjiang New Area ein offenes Tor zum Landesinneren, eine intelligente Stadt, ein führendes Gebiet für hochwertige Entwicklung und ein Demonstrationsgebiet für hohe Lebensqualität in Chongqing. Indem es die industrielle Transformation und Modernisierung mit Big-Data-Intelligenz anführt und ein neues Muster der Öffnung des Landesinneren aufbaut, hat das neue Gebiet fünf offene Systeme etabliert, darunter einen offenen Channel für den internationalen multimodalen Transport, eine offene Plattform mit vollständigen Funktionskategorien, eine offene Wirtschaft mit einem hohen Grad an Extrovertiertheit, ein offenes Umfeld für Marktisierung, Legalisierung und Internationalisierung und eine offene Zusammenarbeit, die die BRI-Länder miteinander verbindet - ein führendes Gebiet für Qualitätsentwicklung und ein Demonstrationsgebiet für hohe Lebensqualität in Chongqing. Die hochwertige Entwicklung hat in dem neuen Gebiet eine starke Dynamik entfaltet.Liangjiang wird das TEMP nutzen, um die Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen und technologischen Innovation auf ein höheres Niveau zu heben und die Anwendung digitaler Technologien der nächsten Generation zu fördern. Außerdem werden Anstrengungen unternommen, um neue Ergebnisse bei der Zusammenarbeit in der digitalen Wirtschaft zu erzielen und international wettbewerbsfähige digitale Industriecluster aufzubauen. Das neue Gebiet wird eine neue Ausweitung der Wirtschafts- und Handelskooperation fördern und die Zusammenarbeit in den Bereichen internationaler Handel, industrielle Entwicklung, Kultur und Tourismus vertiefen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.liangjiang.gov.cnPressekontakt:Frau FuTel.: 86-10-63074558Original-Content von: Chongqing Liangjiang New Area, übermittelt durch news aktuell